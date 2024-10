Кой е Левон Манукян? - диригентът, обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери

Д иректорът на театъра и филхармонията в Разград - диригентът Левон Манукян е с повдигнато обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери. Той бе пуснат от ареста под гаранция от 50 000 лева.

Това обяви окръжния прокурор на Пловдив Галин Гаврилов, цитиран от NOVA .

Според прокуратурата близо 1,7 милиона лева са източени от Министерството на културата. Четирима души са замесени в тази схема. Разследването се води в Пловдив, тъй като двама от замесените са задържани на магистрала „Тракия”. Разследването е свързано с фиктивни назначавания на служители в театъра в Разград.

Но кой е Левон Манукян?

Левон Манукян е роден в Бургас на 19 юни 1981 г. Той е трето поколение музикант. Концертирал е като диригент в България, Гърция, Сърбия, Македония, Хърватия, Австрия, Армения, Германия, Полша, Чехия, Италия и Словакия.

Работи в екип с Юлия Манукян (сценарист и либретист), Иво Дуков (пиано), Христо Нейчев (китара), Даниел Желев (ударни), Соня Ковчезлиева (актриса) и Илиан Божков (актьор). Със своите проекти изнася концерти във всички градове на България.

Аранжор и диригент на мюзикълите „Мулен руж“, „Брилянтин“ и „Мемфис“.

Прави записи за БНТ, Нова ТВ, бТВ, БНР, „Хоризонт“, „Хр. Ботев“, Скат ТВ, Евроком, Rai Uno и др.

Ето как се представя на своя сайт levon.pro

Левон Манукян е един от най-иновативните диригенти в България. От съвсем млад експериментира със смесването на различни стилове и жанрове, а от 2011-а година, с поставянето на първия в света метъл-балет, превръща тази линия в основна посока. Още от 1998 започва миксиране на фолклорни инструменти (гайди, кавали, тамбури и фолклорно пеене) с класически хор и оркестър, което по-късно прераства в мащабни проекти. Със своето съвременно мислене, Левон Манукян търси различни начини да популяризира класическата музика, да покаже по достъпен начин музиката на ХХ и ХХI век, включително световната поп-, рок- и метъл-индустрия със симфонично звучене, хор и солисти.

Един от водещите моменти в неговата кариера е почти 10-годишното му участие във фестивала “Sound of the Ages”, който събира в Античния театър на Пловдив едни от легендите на световните рок-метъл групи и изпълнители като Таря Турунен, Майк Терана, Fish от групата “Merillion”, “Anathema”, “Asia”, “Paradise Lost”, Devin Townsend Sons of Apolo.

За своята 30-годишна кариера на сцената, Левон Манукян реализира над 4500 концерта в цялата страна, също и в Гърция, Румъния, Сърбия, Македония, Хърватия, Полша, Чехия, Словакия, Германия, Италия, Швейцария, Армения.

Първите му уроци по дирижиране са при диригентите на Бургаската опера, на 12-годишна възраст застава на пулта на Младежки оркестър, а по-късно и на Младежка филхармония “Бургас”. С тях реализира десетки концерти и турнета в Европа, участия във фестивали и конкурси, записи на музика към филми, дискове в БНР, телевизионни предавания.

На 16 г. става ученик на големия български диригент проф. Иван Маринов, с когото работи в продължение на 5 години. Следват специализации при Маестро Георги Димитров, Бернард Хайтинк и Йорма Панула. През 2009 година става лауреат на международния конкурс за оперни диригенти "Blue Danube". Диригентският му опит преминава с Оркестъра на БНР, Държавните опери на Пловдив, Бургас и Русе, Симфониетите на Видин и Шумен, Филхармониите на Плевен и Разград, AGBU Chamber Orchestra – Sofia (главен диригент и музикален ръководител), Симфоничния оркестър на Сливен, Камерния оркестър “Дианополис” в Ямбол, както и пред редица сборни формации и състави. През 2010 г.

Левон Манукян създава и частен оркестър “Levon Manukyan Collegium musicum”, с който да осъществява желанието си да експериментира в миксирането на симфонизъм, поп, рок и метъл.

Резултатите идват още през 2011 г. с поставянето на едни от най-смелите проекти – метъл-балета “Дежа вю” и музикалния спектакъл “Рок-Барок”. С този оркестър, в продължение на 8 години, участва в спектаклите “Нощ на звездите” на Енчо Керязов с най-големите циркови артисти в света, над 10 години дирижира традиционните ежегодни концерти на Стефан Диомов, застава на пулта на юбилейното издание “Бургас и морето 2010”, прави записи за БНР, БНТ, БТВ и Нова ТВ.

В търсене на нестандартни идеи се появяват и концертите-спектакли, в които и актьори, и оркестранти участват със свои роли. Тези проекти се раждат в партньорство със сценаристката Юлия Манукян и в тях блестят едни от най-големите певци и актьори на България: Руслан Мъйнов, Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Тони Димитрова, Йорданка Христова, Милица Гладнишка Васил Петров, Орлин Павлов, Еделина Кънева, Герасим Георгиев-Геро, Димитър Рачков, Ненчо Балабанов, Филип Аврамов, Александър Сано, Камен Воденичаров, Тончо Токмакчиев, Стефан Рядков и др. В дългия списък от имена присъстват още Люси Дяковска, Миро, Стефан Диомов, Ваня Костова, Пламен Ставрев, Митко Щерев, Графа, Веселин Маринов, Поли Генова, Дара Екимова, Рафи Бохосян, Мустафа Чаушев, Нели Рангелова, Теодор Шишманов, Роберта, фамилия “Тоника” и много други.

Левон Манукян организира и продуцира музикални проекти, записва диск с авторска музика като композитор, диск със съвременни български композитори в БНР, диск за 100-годишнината на композитора Марин Големинов с оркестъра на БНР. Пак със същия оркестър, но през 2022-а година взима участие в “Българската Коледа” – проект, подкрепен от Президента на България, с участието на едни от най-големите имена в класическата и популярната музика, излъчен и от трите национални телевизии. Маестро Манукян подкрепя младите музиканти още от най-ранна ученическа възраст, предоставяйки им професионални сцени. Някои от тях вече са поели творческия си път както в страната, така и в чужбина. Сред тях са Георги Милтиядов (пианист и диригент), Соня Ковчезлиева (актриса), Илиан Божков (актьор), Даниел Желев (ударни), както и редица оркестранти от Младежкия оркестър, които днес заемат водещи места и концертмайсторски позиции в най-големи български и европейски състави.

През своя житейски и творчески път, той е разбрал и вярва, че изкуството е средство, с което не само изразяваш емоции и се обогатяваш, но постигаш вътрешна хармония и успяваш да се съхраниш духовно, независимо през какво преминаваш. Затова е важно всеки да открие онзи Божествен дар, който има заложен в себе си и да го развива по най-добрия начин.

“Сцената е твоя!”, казва Маестро Левон Манукян и отваря вратите на голямата сцена за всички, които имат таланта и волята за старт в магията, наречена Изкуство.

