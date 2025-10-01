България

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“

1 октомври 2025, 17:59
Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване
Източник: БТА

О кръжната прокуратура в Кърджали внесе в Окръжния съд обвинителен акт срещу бившия кмет на община Кърджали Хасан Азис и трима служители на администрацията за длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва, съобщиха от прокуратурата. 

Хасан Азис е предаден на съд за това, че като кмет на Кърджали в съучастие с В. И., като главен счетоводител, в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. като длъжностни лица са присвоили пари в общ размер на 78 704 лв. във връзка със заплащане по два договора за доставка на дърва - престъпление по текстове от Наказателния кодекс. Длъжностното присвояване е в големи размери и двамата обвиняеми са действали като съизвършители, посочват от обвинението.

Те са предадени на съд и за безстопанственост - за това, че в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с горепосочените два договора и от това са последвали значителни щети за общината в размер на 12 459 лева. 

Общо нанесената щета на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева. 

Предаден на съд е и П. В., че като служител в община Кърджали - изпълняващ функции на финансов контрольор, не е положил достатъчно грижи, за да осъществи финансов контрол на разходите по горепосочените два договора в периода от декември 2017 г. до октомври 2018 г. и от това са били причинени значителни щети на община Кърджали в общ размер от 11 184 лева.

Предаден на съд е и Д. Д. за това, че като служител в община Кърджали - изпълняващ функции финансов контрольор, през януари 2018 г. не е положил достатъчно грижи да осъществи финансов контрол по един от договорите и така са били причинени значителни вреди за община Кърджали в размер на 24 420 лева.

От пресцентъра на прокуратурата уточняват, че през 2017 г. и 2018 г. между община Кърджали и фирма, регистрирана в града, били сключени два договора за извършване на услуги, свързани със санитарна сеч на дървета в паркове, градини и други местности, които са общинска собственост. В последствие дървеният материал трябвало да бъде отсечен, рампиран, натоварен, транспортиран, разтоварен, нарязан и доставен в общински детски градини и кметства, за да се използват за огрев през зимата. За извършената услуга общината се е договорила с фирмата да плаща на определена цена на кубичен метър за доставките. 

По делото е установено, че щетите са настъпили за община Кърджали, защото са били платени недоставени дърва за огрев на цени по-високи от договорените, както и без да е извършен финансов контрол.  

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Кърджали.

Хасан Азис бе кмет на Кърджали пет поредни мандата - до 2023 г., когато на местните избори бе избран настоящият кмет Ерол Мюмюн. 

Източник: БТА, Валентина Стоева    
Кърджали кмет съд
Последвайте ни
Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Собственикът на дискотека

Собственикът на дискотека "Пулс" подкупил брата на съдия по делото

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат банани

Могат ли кучетата да ядат банани

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

България Преди 21 минути

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км

Едно от Смолянските езера пресъхна

Едно от Смолянските езера пресъхна

България Преди 2 часа

Повечето животински и растителни видове, които се срещат в тези езера, са по-редки

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Свят Преди 2 часа

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 2 часа

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 3 часа

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 3 часа

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 3 часа

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 3 часа

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 3 часа

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 4 часа

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 4 часа

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Доналд Тръмп: Атака срещу Катар е заплаха за САЩ, гарантира военна защита

Свят Преди 4 часа

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 4 часа

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Рисковете на първия снеговалеж за сезона

sinoptik.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Левски удари ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Gong.bg

Венислав Антов: Не осъзнаваме какво се е случило, в шок съм

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Желязков: Източният фланг на ЕС и НАТО изисква координирана защита и проактивни действия

Nova.bg