Свят

Белгийската престолонаследница стана жертва на унизителен дийпфейк

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия

27 март 2026, 14:08
Източник: БТА

Б елгийската престолонаследница принцеса Елизабет стана жертва на унизително дийпфейк видео в социалните мрежи, създадено с изкуствен интелект, съобщиха местни медии.

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия и на музика в азиатски ритми. От пресслужбата на Двореца са уточнили, че са предприели необходимите мерки.

Юристи уточняват, че белгийското законодателство предвижда възможности за сваляне на подобно съдържание, когато засегнатата личност може да бъде разпозната. Ако бъде подадена жалба от пострадалия, съдия има право да разпореди сваляне на тайната на самоличността зад профила, разпространил съдържанието. Възможно е да бъдат предприети допълнителни съдебни действия, ако съдържанието е унизително.

В случая видеото е разпространено от профил, който невярно твърди, че е на самата принцеса. Медиите уточняват, че това не е първият подобен случай, свързан с Елизабет, но досега подобни прояви са били далеч по-безобидни. Експерти по създаването на дийпфейк отбелязват, че често с такива видеа жертвите биват изнудвани, а създаването на съдържание от такъв вид става все по-лесно с общодостъпни средства онлайн.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Принцеса Елизабет Дийпфейк видео Изкуствен интелект Социални мрежи Белгийска престолонаследница Унизително съдържание Правна защита Онлайн изнудване Фалшиви профили Киберпрестъпление
Последвайте ни

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

