България

Депутатите обсъждат на второ четене промените в удължителния бюджет

Обновена преди 29 минути / 3 юни 2026, 07:41
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Д епутатите обсъждат на второ четене промените в удължителния бюджет, които предвиждат от 1 юли 2026 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се повиши от 322,37 евро на 347,51 евро, намаляване на партийната субсидия и ограничаване на COVID добавките за пенсионерите до настоящите нива.

Пенсии, нов дълг и партийни субсидии: Депутатите обсъждат промени в бюджета

Председателят на временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов представи в пленарна зала доклада от провелото се вчера извънредно заседание на ресорната комисия, на която бяха гласувани на второ четене промените в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. Законопроектът бе внесен на 18 май от Владимир Раков и група народни представители от ПГ на „Прогресивна България“ и приет на първо гласуване на 27 май. 

Преди това Проданов направи процедурно предложение в зала да бъдат допуснати представителите на Националния осигурителен институт (НОИ) – управителят Весела Караиванова-Начева, подуправителят Ивайло Здравков и директор на Дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране“ Пенка Танева, както и представителят на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) Петя Малакова, която е началник на Отдел „Обществено осигуряване“. 

Важни промени за пенсиите, дълга и партийна субсидия

Процедурнотно предложение на Проданов бе прието със 182 гласа „за“ – 122 от ПГ на „Прогресивна България“, 23 от ПГ на ГЕРБ-СДС, 14 от ПГ на „Движение за права и свободи“ (ДПС), 13 от ПГ на „Демократична България“ (ДБ), 10 от ПГ на „Продължаваме промяната“ (ПП). 

7 народни представители гласуваха „против“ – от ПГ на „Възраждане“. А двама депутатите от ПГ на ГЕРБ-СДС гласуваха „въздържал се“. 

Председателят на парламента Михаела Доцова даде 30-минутна почивка преди депутатите да преминат към разискванията по първа точка от дневния ред. 

„Кой разпореди това безобразие?“ отново отекна в Комисията по бюджет и финанси

Сред предложенията на „Прогресивна България“ бе и Министерски съвет (МС) да поема държавен дълг в размер до 3,8 млрд. евро за финансиране на бюджетния дефицит, включително за префинансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България. Но това предложение бе оттеглено вчера, след като лидерът на ПП и бивш финансов министър Асен Василев предупреди, че таван на дълга се прави от МС и в частност финансовото министерство и такова предложение не може да бъде внесено от народни представители и ако то бъде допуснато в комисия ще го атакуват в Конституционния съд (КС). 

След като ресорната комисия премина към точката за промените в удължителния бюджет, Проданов поясни, че становището на юридическия екип на финансовото министерство е, че процедурата е правно допустима. Управляващите, обаче, приемат аргументите, че това създава прецедент, а именно народен представител да предлага подобни промени.

Оттеглиха увеличаването на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро

„Разбрахме се с Министерството на финансите (МФ) формално да оттеглим предложенията си за дълга“, допълни председателят на временната бюджетна комисия, като уточни, че МС е поел ангажимент да внесе предложението за повишаване на тавана на държавния дълг и депутатите да могат да се запознаят с мотивите към него.

Проданов тогава изтъкна, че според него това е „удовлетворително решение“, а Василев оцени факта, че ще бъде следвана конституцията. 

Източник: БГНЕС    
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