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Български полицай е тежко ранен при стрелба в Атлантик Сити в САЩ

Полицейската асоциация в Атлантик Сити призовава обществеността да помогне на ранения служител и неговото семейство

Обновена преди 9 минути / 3 юни 2026, 08:48
Български полицай е тежко ранен при стрелба в Атлантик Сити в САЩ
Източник: iStock

Д вама полицаи бяха простреляни, а заподозрян загина при инцидент в Атлантик Сити, съобщи кметът на града Марти Смол. Сред тях има и българин. Единият от служителите е получил животозастрашаващи наранявания, докато другият е ранен по-леко. 

Ситуацията е започнала около 15:00 часа във вторник, когато полицаи от Атлантик Сити са изпълнявали съдебна заповед за претърсване, заяви кметът.

Хеликоптерът Chopper 6 е заснел от въздуха мащабното присъствие на силите на реда в района на блок 100 на North Florida Avenue.

В официално изявление полицейското управление на Атлантик Сити съобщи, че единият полицай е получил животозастрашаващи наранявания, а нараняванията на другия служител не представляват опасност за живота.

„Мислите и молитвите ми са с двамата полицаи, техните семейства и всички достойни мъже и жени в синьо от полицейското управление на Атлантик Сити“, каза Смол в интервю за Action News.

„Това е една от професиите, при които човек може да не се прибере у дома. Благодаря на Бога, че и двамата са в стабилно състояние, и им пожелаваме бързо възстановяване“, добави той.

По данни на властите мъж е бил прострелян по време на инцидента и впоследствие е починал. Самоличността му засега не е разкрита.

Кметът заяви, че според последната информация, с която разполага, тялото на заподозрения все още се е намирало в близка жилищна сграда, докато следователите обработват местопрестъплението.

„Благодаря на Бога, че един от полицаите е носел каска“, каза Смол, но отказа да предостави допълнителни подробности за нараняванията на служителите.

Разтревожените жители на квартала изразиха облекчение, след като властите съобщиха, че към момента няма продължаваща заплаха за обществената безопасност. Въпреки това събитията от деня са оставили хората силно притеснени.

„Страх ни е да излизаме вечер, страх ни е вече да вървим по улиците“, каза Джоан Уеб от Атлантик Сити.

До момента властите не са съобщили защо на мъжа е била връчвана съдебната заповед за претърсване.

Разследването се води от Главната прокуратура на щата Ню Джърси, което е стандартна практика при случаи на стрелба с участието на полицейски служители.

Сержант Кристиан Иванов от полицейското управление на Атлантик Сити е в тежко, но стабилно състояние, след като е бил прострелян при изпълнение на служебните си задължения. Колегите му вече организираха кампания за набиране на средства в подкрепа на него и семейството му.

Според информация, публикувана от синдикалната организация Atlantic City PBA Local #24, на 2 юни 2026 г. Иванов е бил тежко ранен, след като е прострелян по време на служба, докато изпълнявал служебните си задължения.

В момента Иванов е в стабилно, но сериозно състояние. До него са семейство, приятели и колегите му, докато започва дългия процес на възстановяване.

"За мнозина Кристиан е високо уважаван сержант от специализираното звено SWAT към полицейското управление на Атлантик Сити, лидер, който през цялата си кариера е тичал към опасността, когато другите са бягали от нея", се казва в съобщението.

Колегите му подчертават, че той е известен със своята смелост, професионализъм и непоколебима отдаденост на защитата на хората.

Освен служител на реда, Иванов е съпруг и баща на три малки деца, които сега са изправени пред труден и несигурен период. Той е и успешен собственик на малък бизнес, ментор и човек, който винаги е бил готов да помогне на другите без колебание.

От полицейската асоциация посочват, че възстановяването му ще бъде продължително и ще донесе значителни финансови предизвикателства за семейството. Сред тях са медицински разходи, транспортни разходи, грижи за децата, битови сметки и други непредвидени разходи, свързани с лечението след тежката травма.

Затова организацията призовава жителите на окръг Атлантик и всички, които ценят жертвите на служителите от службите за спешно реагиране, да окажат подкрепа на Иванов и неговите близки.

"Кристиан е прекарал живота си в защита на другите. Сега е наш ред да подкрепим него", заявяват организаторите на кампанията.

Към момента не се съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата около стрелбата или за състоянието на нападателя. Кампанията за набиране на средства продължава под мотото #IvanovStrong.

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