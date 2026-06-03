Свят

Британски параолимпиец може да стане първият астронавт с физическо увреждане, живял в орбита

Джон Макфол се подготвя за мисия до космическата станция Haven-1 след споразумение между британската космическа агенция и американския стартъп Vast

3 юни 2026, 08:36
Британски параолимпиец може да стане първият астронавт с физическо увреждане, живял в орбита
Източник: iStock

Б ритански параолимпиец и хирург може да стане първият човек с физическо увреждане, който ще живее в орбита, след като британското правителство подписа споразумение с американска компания, изграждаща малка търговска космическа станция.

Джон Макфол, член на резервния отряд астронавти на Европейската космическа агенция (ЕКА), беше одобрен за дейности в орбита миналата година и може да участва в мисия до станцията Haven-1 скоро след планираното ѝ изстрелване през 2027 г.

Компанията Vast, базирана в Калифорния, е в напреднал етап на изграждане на Haven-1, модул, който е малко по-малък от едноетажен автобус. Станцията ще може да приеме до четирима астронавти и ще разполага с интериор с покритие от кленово дърво, куполен прозорец за наблюдение на Земята и лаборатория за микрогравитационни изследвания.

„Това е вълнуваща възможност“, заяви Макфол от Европейския център за астронавти на ЕКА в Германия. Двуседмичната мисия ще се фокусира върху това как космическата среда влияе върху неговото тяло, както и върху въздействието върху съвременните протезни крайници, които често разчитат на сензори и микропроцесори, за да функционират правилно.

Изследванията на Макфол могат да донесат ползи за хората с увреждания като цяло, като допринесат за разработването на по-леки и по-адаптивни протези. Те могат също така да задълбочат разбирането за състояния като остеопороза и мускулна атрофия и да проправят път за по-добри рехабилитационни програми за хора с ампутации.

Освен научните цели Макфол заяви, че мисията ще оспори предразсъдъците относно възможностите за професионална реализация на хората с увреждания. „Казваме, че е нормално хора с увреждания да бъдат астронавти“, посочи той. „Доказахме, че това е възможно, че сме достатъчно отворени, за да дадем на хората шанс да го направят, и да признаем, че те са еднакво способни.“

Меморандум за разбирателство предвижда Британската космическа агенция да съдейства на Vast в осигуряването на спонсорства за финансиране на полета на Макфол. Той и други астронавти биха пътували до Haven-1 с капсулата Crew Dragon на SpaceX, изстреляна с ракета Falcon 9. Друга възможност за Макфол е частна мисия с Vast до Международната космическа станция (МКС) през следващата година.

Макфол, на 45 години, от графство Хемпшър, губи дясния си крак при мотоциклетна катастрофа на 19-годишна възраст. След като напуска болницата, той се посвещава на спорта и печели бронзов медал на 100 метра на Параолимпийските игри в Пекин през 2008 г. По-късно се квалифицира като ортопедичен хирург в Националната здравна служба на Великобритания.

Астронавт с увреждания получи одобрение за мисия в Космоса (СНИМКИ)

През 2022 г. той е избран за проекта Fly! на ЕКА, който изследва възможността астронавти с физически увреждания да участват в дълготрайни мисии до Международната космическа станция.

„На лично ниво това е предизвикателство, приключение, любопитство“, каза Макфол. „То задоволява жаждата ми за знания и наука. Има и нещо почти лудо в това, фактът, че имаме потенциала хора да бъдат в космоса. Да бъда част от тази история е изключително.“

„Искам да бъда добър астронавт. Искам да си върша работата добре. Това е моята приоритетна цел. Не искам това да бъде PR акция. Не искам да бъде мимолетна тенденция. Щастлив съм да бъда пионер и да правя нещо ново, но най-вече искам да свърша добра работа и това да има стойност, както за космическите изследвания, така и за обществото на Земята.“

Ако полетът на Макфол се осъществи, той ще стане първият британец в космоса след 2015–2016 г., когато Тим Пийк прекара шест месеца на Международната космическа станция като част от мисията „Principia“ на ЕКА.

„Джон Макфол е вдъхновение, не само за космическата общност, но и за всички, на които някога е било казвано, че имат граници на възможностите си“, заяви Пийк. „Това споразумение е исторически момент за приобщаващите пилотирани космически полети.“

Източник: theguardian    
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