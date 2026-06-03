Спасителен план за милиарди: Канада и Мексико искат търговски пакт със САЩ за още 16 години

К анада и Мексико съобщиха, че са предложили на САЩ да подновят за още 16 години северноамериканското споразумение за свободна търговия, което обвързва трите държави и предстои да бъде предоговорено, но чиято полезност е поставяна под въпрос от президента Доналд Тръмп, предадоха световните агенции

Споразумението е от жизненоважно значение за Канада и Мексико, тъй като САЩ са техният основен търговски партньор и дестинация съответно за 75% и 80% от износа им.

В писмо от 1 юни канадският министър, отговарящ за търговските отношения със САЩ, Доминик Леблан, посочва, че „Канада препоръчва подновяването за още 16 години“ на това историческо споразумение, донесло „растеж и успех“.

Писмото е адресирано до американския търговски представител Джеймисън Гриър и мексиканския министър на икономиката Марсело Ебрард и е изпратено ден преди посещението на канадския министър във Вашингтон.

„Ние също направихме това (тоест уведомихме нашите партньори)“, заяви от своя страна Ебрард на пресконференция в Мексико. „Бихме искали споразумението да бъде удължено с 16 години.“

Канада, САЩ и Мексико, които са страни по споразумението, трябва най-късно до 1 юли да уведомят останалите партньори дали желаят то да бъде преразгледано или прекратено. Споразумението влезе в сила през 2020 г.

Президентът Тръмп многократно е заявявал, че договорът носи малко ползи за САЩ, като нееднократно е заплашвал страната да се оттегли от него.

Той постоянно повтаря, че американската икономика не се нуждае от това, което произвежда Канада, а на Световния икономически форум в Давос дори заяви, че „Канада живее благодарение на САЩ.

В понеделник вечерта американският президент отново лансира идеята Канада да стане 51-вият щат на САЩ в публикация в социалната мрежа Трут соушъл, след като в петък Канада официално навлезе в техническа рецесия.

Въпреки напрежението Джеймисън Гриър заяви, че желае да бъдат запазени определени части от досегашното тристранно споразумение. От своя страна Мексико вече започна официален кръг от преговори със САЩ на 27 май, но засега без съществен напредък.