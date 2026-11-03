България

Ученици хакнаха електронния дневник с трик от филмите: Учителка отнесе наказание, но съдът я защити

След като учителка разкри как тийнейджърите са проследили паролата ѝ в час, директорът я наказа, но съдът отмени санкцията

3 ноември 2026, 11:28
Ученици хакнаха електронния дневник с трик от филмите: Учителка отнесе наказание, но съдът я защити
Източник: iStock Photos/Getty Images

У ченици от гимназия в община Крумовград успяха да пробият системата на електронния дневник и да манипулират десетки оценки, след като откраднаха паролата на дългогодишна преподавателка по физика, показват документи от Районния съд в Крумовград.

Случката се разиграва в рамките на няколко паралелки от седми до десети клас. Двама тийнейджъри успели незабелязано да проследят движенията на ръцете на учителката по клавиатурата, докато тя въвеждала потребителските си данни в час. Впоследствие паролата бързо се разнесла сред десетки ученици.

Манипулациите в дневника

Фалшификацията излиза наяве на 9 февруари 2026 г., когато преподавателката сама установява нерегламентирани промени в личния си профил. Направената вътрешна проверка доказва, че оценките по физика и астрономия в общо седем паралелки са били завишени, а неизвинени отсъствия и закъснения - изтрити.

Системата е била атакувана от външни IP адреси извън територията на училището, а корекциите са нанасяни в извънучебно време.

Реакцията на ръководството и съдебното решение

Въпреки че учителката веднага е сигнализирала директора за хакерската атака, ръководството на училището решава да я санкционира. На преподавателката е наложено дисциплинарно наказание „забележка“ с мотив нарушения при опазването на личните данни и воденето на документацията.

Учителката обаче решава да защити правата си и обжалва заповедта пред Районния съд в Крумовград. Магистратите изцяло отменят наказанието като незаконосъобразно.

Според съдебния състав липсват каквито и да било доказателства за виновно поведение от страна на преподавателката. Магистратите приемат, че тя не е могла да предвиди престъпните действия на учениците, нито е предоставила доброволно паролата си или е оставила профила си без надзор.

С решението си съдът осъжда училището да заплати на преподавателката 600 евро адвокатски разноски, както и 30 евро държавна такса. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кърджали.

Източник: 24 часа/ Районен съд-Крумовград    
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