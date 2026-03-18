България

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

Майката на убития Митко настоява за най-тежкото наказание

18 март 2026, 07:11
В ърховният касационен съд ще разгледа в сряда делото срещу Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов, станало през 2023 г. в село Цалапица.

Случаят стига до последната съдебна инстанция, след като и двете страни – подсъдимият и близките на жертвата, обжалват решението на Апелативния съд в Пловдив. В края на 2025 г. той увеличи присъдата на Бизюрев от 15 на 17 години затвор.

Първоначално Окръжният съд в Пловдив призна Бизюрев за виновен за умишлено убийство и му наложи 15 години лишаване от свобода. Съдът обаче го оправда по-тежкото обвинение – убийство, извършено с особена жестокост.

Освен присъдата, подсъдимият беше осъден да плати и обезщетения на близките на жертвата – общо 130 000 лева за причинените им неимуществени вреди от престъплението.

Сега защитата на Бизюрев настоява за по-лека присъда. Според нея има нарушения в закона и процеса, а наказанието е несправедливо. Искането е делото да бъде преквалифицирано в по-леко престъпление – причиняване на смърт по непредпазливост след нанесена телесна повреда, или присъдата да бъде намалена.

От своя страна близките на Димитър Малинов настояват за по-тежко наказание. Те искат съдът да приеме, че убийството е извършено с особена жестокост, което би могло да доведе до доживотен затвор или максималната присъда от 20 години лишаване от свобода.

Очаква се решението на Върховния касационен съд да бъде ключово за изхода на делото.

Случаят с убийството на Димитър Малинов от село Цалапица предизвика силен обществен отзвук още през 2023 г. По данни от разследването, младият мъж изчезва, а по-късно тялото му е открито след дни на издирване, заровено в района на селото.

Разследването установява, че към престъплението има съпричастност Рангел Бизюрев, който след случилото се напуска страната. Той беше обявен за издирване и впоследствие задържан в чужбина, след което екстрадиран в България, за да бъде изправен пред съда.

Случаят предизвика и напрежение сред местните жители, като близки на жертвата и хора от Цалапица неведнъж излизаха на протести с искане за по-строги наказания и пълно изясняване на истината около убийството.

Източник: БГНЕС    
Цалапица дело убийство ВКС
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

