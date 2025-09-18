България

Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев, осъден за убийството на Митко от Цалапица

Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители

Обновена преди 22 минути / 18 септември 2025, 09:46
Източник: БТА

А пелативният съд в Пловдив отложи делото срещу Рангел Бизюрев, осъден на предходна инстанция за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Причината е неявяването на поверениците на частните обвинители - адвокатите Антоанета Николова и Димитър Марковски.

"Да разглеждаме делото в тяхно отсъствие би накърнило правата на пострадалите. Приемаме с компромис, че са налице уважителни причини да не се явят", посочиха от съдебния състав.

През април тази година Окръжният съд в Пловдив наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на Рангел Бизюрев за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица. Той бе признат за виновен в това, че в нощта на 20 юли 2023 година в с. Цалапица умишлено е умъртвил Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Съдът постанови той да заплати 530 хиляди лева на майката и близките на Димитър, както и разноските по съдебния процес. 

Близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са му помогнали да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Прокуратурата протестира наложеното наказание на Бизюрев, като настоява той да бъде осъден по първоначалната правна квалификация с частта, че деянието е извършено с особена жестокост, каза пред журналисти зам.- апелативният прокурор Йорданка Тилова. 

Защитникът на Бизюрев адвокат Делчо Джубелиев също обжалва решението на Окръжния съд с искането деянието да се квалифицира като причинена умишлена телесна повреда, от която е последвала смърт по непредпазливост.

"Надявам се на обективен и справедлив съд и да чуем доживотен затвор без право на замяна", каза преди заседанието майката на Димитър - Атанаска Бакалова.

По думите ѝ при разглеждането на делото в Окръжния съд е имало много пропуски и обективната истина не е излязла изобщо. "Надеждата я изгубих след година и 11 месеца битка. Толкова участници и накрая само един с присъда 15 години", допълни Бакалова.

Делото в Апелативния съд в Пловдив е насрочено за 6 ноември.

Източник: Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова    
Убийство Цалапица Димитър Малинов Рангел Бизюрев Апелативен съд Пловдив Братя Динкови Обжалване Доживотен затвор Прокуратура Присъда Съдебен процес
