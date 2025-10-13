ДБ ще обсъдят с ПП, ДСБ и юристи аргументите за касиране на вота в Пазарджик

Щ е обсъдим с колегите от „Продължаваме промяната“, с колегите от ДСБ и с юристи, за да видим какви са аргументите, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов на журналистически въпрос дали ще поискат касиране на изборите за общински съветници в Пазарджик.

Всички видяха безпрецедентното купуване на гласове, посочи той. Дали обаче съдът би се съобразил с това, че купуването на гласове е довело до изкривяване на резултата, ще обсъдим с колегите и ще преценим, допълни Божанов.

Другият съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев каза, че е бил наблюдател в едно от селата. Резултати са, че Пеевски си купи изборите за пореден път и това е част, от една страна, от овладяването на институциите, и от друга страна – обезсилването на ГЕРБ и унижението на Борисов да стане шеста политическа сила, коментира той. Утре очаквам Борисов да се строи пред фотостудиото на Пеевски и да се снима под герба, защото сам се е докарал до там, допълни Мирчев.

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

За всички, които ни обясняваха как постоянно говорим за Пеевски и това ли е най-големият проблем на страната – да им кажа: „Днес в Пазарджик, утре в други градове, ако ние не предприемем нещо и продължим да се правим на ударени, че това не се случва“, заяви Мирчев.

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Скандално е поведението обаче и на МВР, посочи той. Видяхте в село Огняново в ромската махала - спрени колите. Ясно е, че подобни луксозни автомобили обикновено ги няма там, особено от други градове. Нямат обяснение какво правят там. Намерени в тях хиляди левове, намерени в тях списъци и полицията казва, че всичко е наред, коментира Ивайло Мирчев. Всичко е наред, когато Пеевски владее МВР и прокуратурата, допълни той.

Според Мирчев ниската избирателна активност се дължи на това, че става въпрос за частични местни избори без гласуване за кмет.

Съпредседателите на „Да, България“ Божидар Божанов и Ивайло Мирчев отговориха на журналистически въпроси, след като се опитаха да се срещнат с изпълняващия функциите председател на Комисията на противодействие на корупция (КПК) Антон Славчев.