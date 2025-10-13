ПП: Ще имаме двама общински съветници повече в Пазарджик

Щ е имаме двама общински съветници повече в Пазарджик, заявяват от "Продължаваме промяната" (ПП) на страницата си във Фейсбук.

Ние вдигнахме резултата, въпреки цялото купуване, удари и заплахи. Отбелязваме 30% ръст в броя гласове, посочват от политическата сила. И заявяват: "Планът с “приключването” на "Продължаваме промяната" не сработи!".

Няколко неща станаха ясни в Пазарджик вчера, пишат от партията. "В града сме първа сила, "ДПС-Ново начало" втора. В селата ДПС (и местните им сателити) водят, ние сме след тях", допълват от "Продължаваме промяната".

"ДПС-Ново начало" изяде ГЕРБ. И в града, не само в селата, ГЕРБ са шести с 40% по-нисък резултат като брой гласове", коментират още от ПП. Битката оттук нататък ще е между свободните хора, които не се страхуват и голямото "Д" на "ДПС-Ново начало", смятат от партията.

"МВР е изцяло подчинено на купувачите на гласове. Срамното им поведение вчера показа, че се част от проблема, а не част от решението. Митов явно отново е сменил партията", коментират още от "Продължаваме промяната".

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик със 17,13% от гласовете, съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК) при обработени 100% от протоколите от изборния ден вчера. Втора политическа сила е "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10,74%, четвърта – "БСП – Обединена левица" със 7,42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%. На шесто място са ГЕРБ с 6,16%, следвани от партия МИР (Морал, Инициативност, Трудолюбие" с 3,86% и "Възраждане" – с 3,80%, се посочва в протокола на ОИК с окончателните резултати.