Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Д вижение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от Общинската избирателна комисия при обработени 100% от протоколите от изборния ден вчера.

За партията са гласували 17,13% от избирателите. Втора политическа сила е "Продължаване промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10,74%, четвърта – "БСП – Обединена левица" със 7,42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%. На шесто място са ГЕРБ с 6,16%, следвани от партия МИР (Морал, Инициативност, Трудолюбие" с 3,86% и "Възраждане" – с 3,80%, се посочва в протокола с окончателните резултати.

Вчера изборният ден приключи с 35,09 процента гласували от имащите правото на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет.

Припомняме, че в изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.

По думите на председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров там не са постъпвали сигнали за купуване на гласове.

"Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 такива сигнала. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той. И беше категоричен, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава търговия с вот", каза той пред NOVA .

Председателят на ОИК-Пазарджик подчерта, че видеонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.

"Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", обяви Димитров.