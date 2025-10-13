България

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

На второ място е ПП-ДБ

Обновена преди 38 минути / 13 октомври 2025, 09:39
Защо да се ваксинираме и за кого е препоръчително?
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата
Защитата на Коцев: Показанията на анонимния свидетел не уличават клиента ми
Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Сезонните вируси - как да се предпазим и лекуваме от инфекциите
Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията
Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

Д вижение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик, съобщиха от Общинската избирателна комисия при обработени 100% от протоколите от изборния ден вчера.

За партията са гласували 17,13% от избирателите. Втора политическа сила е "Продължаване промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) с 11,75%, трета е партия "Свобода" с 10,74%, четвърта –  "БСП – Обединена левица" със 7,42%, следвана от коалиция ВМРО-БНД с 6.84%. На шесто място са ГЕРБ с 6,16%, следвани от партия МИР (Морал, Инициативност, Трудолюбие" с 3,86% и "Възраждане" –  с 3,80%, се посочва в протокола с окончателните резултати.

Вчера изборният ден приключи с  35,09 процента гласували от имащите правото на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати за 41 мандата в Общинския съвет.

Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

Припомняме, че в изборния ден в Пазарджишко се стигна до напрежение и граждански арест. Най-голямо напрежение имаше в село Огняново. Наложи се намеса и на жандармерията.

По думите на председателят на ОИК-Пазарджик Стефан Димитров там не са постъпвали сигнали за купуване на гласове.

"Сезираха ни основно за неправомерна агитация в изборния ден. Имаме 20 такива сигнала. За случая в Огняново аз самият разбрах от медиите", подчерта той. И беше категоричен, че "няма нито един сигнал за село Огняново, в който да се споменава търговия с вот", каза той пред NOVA.

Председателят на ОИК-Пазарджик подчерта, че видеонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК.

"Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", обяви Димитров.

Източник: NOVA, Кореспондент на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова    
Пазарджик Местни избори Общински съвет Изборни резултати ДПС Ново начало ОИК Пазарджик Избирателна активност Касиран вот Огняново Изборни нарушения
След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

93-годишен мъж стана баща отново и планира да има още деца

Къде инвестират парите си младите българи

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 15 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 16 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 13 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 14 часа

Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни и хигиенни материали

България Преди 14 минути

Раздаването на пакетите започва поетапно от 13 октомври

След наводнението в Царево през 2023 г.: Държавата отпусна спешно 5 млн. лв.

България Преди 24 минути

Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 03.10.2025 г.

Тези зеленчуци могат да предпазят тялото ви от захарта

Любопитно Преди 39 минути

„Открихме, че консумацията на вид диетични фибри, наречен инулин, променя бактериите в червата"

Доналд Тръмп пуска луксозна колекция часовници „Fight, Fight, Fight“

Свят Преди 42 минути

Цените варират между 499 и 799 долара

,

България Преди 42 минути

В редица общини държавата вече е основен работодател

Младоженци поискаха от гостите си да платят 600 долара за сватбата им

Любопитно Преди 1 час

От таксуване за вода, до продаване на билети - младоженци намират креативни начини да спестят

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното първенство

Свят Преди 1 час

Руските спортисти ще участват в състезанието като неутрални

Каква роля играе Турция в мирния план за Газа

Свят Преди 1 час

След като две години се държеше настрана, сега Турция се присъединява към многонационалните сили за наблюдение на примирието между Израел и Хамас

Politico: Къде е проблемът в политиката на Франция?

Свят Преди 1 час

Петата република на Франция е вродено неспособна да приеме компромис и споделяне на властта

Учени: Кораловите рифове са обречени заради затоплянето на океаните

Любопитно Преди 1 час

Преминаването на климатичните "преломни моменти" може да предизвикат домино ефект от катастрофи

Русия свали 103 украински дрона за нощ над няколко района

Свят Преди 1 час

40 дрона са били свалени над територията на украинския Кримски полуостров

"Хамас" предаде 7 заложници на Червения кръст, сред тях е мъж с българско гражданство

Свят Преди 2 часа

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа

Църквата почита 4-ма мъченици от Пергам, пострадали за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Светите мъченици Карп и Папил, Агатодор и сестра му Агатоника живели в края на втори и първата половина на трети век

Израел планира да удостои Тръмп с най-високото гражданско отличие

България Преди 2 часа

Медалът на израелския президент се присъжда на лица или организации, които са допринесли изключително за държавата Израел или за човечеството с таланта или заслугите си

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

Технологии Преди 2 часа

Това е плъг-ин хибридът с най-големия пробег изцяло на ток в Европа, но освен този факт, друг голям плюс е интериорът. Той ще има за задача да омекоти ефекта на най-големия му минус

Южна Корея: КНДР вероятно е получила помощ от Русия за разработването на подводници

Свят Преди 3 часа

Пхенян се стреми да разработи подводници с ядрено задвижване

