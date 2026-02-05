Свят

Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски

Образът на монаха е изсечен на 1000 гвинейски франка

5 февруари 2026, 20:38
Пуснаха африканска златна монета с Паисий Хилендарски
Източник: БГНЕС

П о повод влизането на България в еврозоната в Гвинея беше отсечена юбилейна монета на стойност 1000 франка с образа на автора на "История славянобългарска" Паисий Хилендарски, съобщава БГНЕС.

На реверса на монетата е ликът на Свети Паисий и надпис "2 ЕВРО/EURO", като по края е изписано на френски: "Въвеждането на еврото в България 1/100 унции .9999 чистота на златото".

На аверса на монетата са изсечени гербът и девизът на Гвинея: "Труд, справедливост, солидарност".

Огромна опашка пред БНБ за монетата с Паисий

Монетата са продава в Германия на цена около 125 евро.

Образът на Паисий Хилендарски не е случаен, той отразява българските 2 евро.

На три пъти Българската народна банка посвещава свои юбилейни монети на автора на "История славянобългарска". Първата монета е с номинал 5 лева и е отсечена през 1972 г. по повод на 250-годишнина от рождението на Паисий Хилендарски. Тя е една от първите юбилейни сребърни монети в България въобще и до днес е ценена от колекционерите заради своята естетична красота.

През 2012 г. БНБ тиражира монета по повод 250-годишнината от написването на "История славянобългарска". Тя е с номинал от 10 лева сребро с частично позлатяване.

През 2022 г. във връзка с 300-годишнината от рождението на светогорския монах, са отсечени златни 2 лева. На реверса им е познатият от обикновените двулевки образ на Паисий Хилендарски. 

Източник: БГНЕС    
България в еврозоната Гвинея Паисий Хилендарски
