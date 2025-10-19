България

Д-р Гаврил Наков: Все по-често се диагностицират млади жени с рак на гърдата, включително и 18-20-годишни

По думите му страхът от мамография и облъчването е неоснователен

19 октомври 2025, 09:13
Д-р Гаврил Наков: Все по-често се диагностицират млади жени с рак на гърдата, включително и 18-20-годишни
Източник: Kanal3

В се по-често се диагностицират млади жени, засегнати от рак на гърдата, включително жени на възраст 18-20 години. Това каза в интервю д-р Гаврил Наков в Световния ден за борба с рака на гърдата.

Това е негативната тенденция, но позитивната е, че хората все повече искат да отидат на профилактичен прегледи, добави той. 

Няколко са причините за появата на рак на гърдата – мутация на ген, начин на живот, стрес, липса на физическа активност, лоша храна, посочи лекарят. По думите му сред съвсем младите жени появата на болестта е основно заради генетична мутация. Проблемът при тях е, че малко по-късно се открива заболяването, тъй като то не се очаква в тази ранна възраст, а когато го открием, то е в по-късен стадий, каза още д-р Наков. И тъй като не е очаквана, сред съвсем младите жени болестта не е открита по време на профилактичен преглед,  а в резултат на някакво оплакване – болка, промяна в цвета на кожата, промяна във формата на гърдата, напипване на бучка в гърдата, изтичане на секрет, промени под мишницата. Такива симптоми трябва да накарат пациента по-бързо да отиде на преглед.

Източник: iStock
  • Жените 

Младите жени, които нямат в семейството си роднина, засегнат от рак на гърдата, да се изследват веднъж годишно чрез ехография, като това е напълно достатъчно, съветва лекарят. По-важното е за жените след 40-45-годишна възраст - веднъж на две години да се изследват чрез мамография, тъй като това е стандартът, с който се прави скрининг за рак на гърдата. По този начин рано откриваме заболяването, посочи още той. По думите му страхът от мамография и облъчването е неоснователен. Облъчването е толкова колкото е нормалният радиационен фон в страната ни, който всеки човек приема за 3-6 месеца, добави д-р Наков.

Основният проблем при тази болест у нас е късното й откриване; с тази диагноза живеят 40 000 жени

  • Рак на гърда при мъжете

При мъжете заболяването се среща доста по-рядко, като основната причина е генетичният фактор, допълни лекарят. Мъжете, засегнати от болестта, са минимална част от общата популация.

Източник: iStock
  • Наследственост

Има наследствена обремененост за рак на гърда, но тя се доказва с генетичен тест. Това не означава, че всяка жена трябва да се подложи на тестване. Тези тестове се правят сред семейства, в които има заболял от рак на гърдата или при пациенти, при които вече е открито това заболяване и заради онкологичната терапия е необходимо да бъде направено такова изследване. За всички останали няма нужда да се прави, посочи още той.

Всяка година случаите на рак на гърдата у нас се увеличават с 14%; за 2006-а два от тях са при момичета под 20 г.

  • Скрининг за рак на гърдата няма

Популационен скрининг за рак на гърдата в България няма. Имаме форма на скрининг, която не включва ходенето или задължаването на пациента веднъж на две години да отиде на изследване. У нас жената си взима направление от личния си лекар и отива на мамография. НЗОК заплаща веднъж на две години мамографията за жени между 50- и 69-годишна възраст, независимо дали жената има оплаквания. Трябва да има нормален скрининг, в който жени след 45-годишна възраст и до 74-годишна възраст веднъж на две години да се изследва с мамография, каза още д-р Наков.

Източник: iStock
  • Съвети

Нормална физическа активност – 2-3 пъти в седмицата, избягване на вредни храни, понижаване на нивата на стрес са начините за намаляване на риска от рак на гърдата. Физическата активност и поддържането на нормално телесно тегло водят до редукция на мастната тъкан в тялото, което намалява риска от поява на болестта. Всички жени след 30-годишна възраст да ходят редовно на лекар, а след навършване на 40-годишна възраст, да се изследват чрез мамография, призова д-р Наков. Изключително важно е изследването да се извърши от лекари-специалисти, подчерта лекарят. 

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи, през 2024 г. новооткритите случаи на рак на гърдата са 3048, като 2989 от тях са сред жени. От юли 2024 г. направленията за ехография и за мамография на млечна жлеза имат двумесечна валидност.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Рак на гърдата Млади жени Профилактични прегледи Мамография Ранно откриване Наследственост Симптоми на рак на гърдата Рискови фактори Здравословен начин на живот Скрининг за рак на гърдата
Последвайте ни

По темата

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

Украйна остана без

Украйна остана без "Томахок" - разочарование след визитата на Зеленски в САЩ

Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

Кой е студентът, създал карта, с която следим градския транспорт в реално време

Почина създателката на

Почина създателката на "Еразъм", чиято мисия бе мир в Европа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

Не, не е само Германия, френската авто индустрия също е на ръба

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 12 часа
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 11 часа
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 10 часа
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 12 часа

Виц на деня

- Хайде да спрем да пушим! - Защо?! - Да спестим пари. - Хайде да спрем и пиенето! - Че какво ще ги правим толкова…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Колумбия обвини САЩ в нарушаване на колумбийското морско пространство и в убийството

Свят Преди 22 минути

През последните седмици американските ВМС нанесоха удари по плавателни съдове на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море

Русия атакува градове и енергийни обекти в Украйна

Русия атакува градове и енергийни обекти в Украйна

България Преди 1 час

Заради съображения за сигурността са наложени ограничения на девет летища в Русия

Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня

Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня

Свят Преди 1 час

Споразумението последва удължаване на примирието между двете съседни южноазиатски страни след седмица на ожесточени сблъсъци помежду им

Израел получи телата на заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

Израел получи телата на заложници, предадени от "Хамас" на Червения кръст

Свят Преди 2 часа

Телата ще бъдат прехвърлени в център за медицински анализи в Израел, за да бъдат идентифицирани

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено

Свят Преди 2 часа

САЩ и другите страни гаранти остават непоколебими в ангажимента си да гарантират безопасността на цивилното население в Газа

<p>Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел&nbsp;</p>

Бенямин Нетаняху ще се кандидатира за нов мандат като премиер на Израел

Свят Преди 2 часа

Настоящият мандат на Нетаняху бе белязан от мащабни протести срещу проекта му за съдебна реформа

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

Президентът на Унгария Тамаш Шуйок на официално посещение в България

България Преди 2 часа

Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство

<p>Втора фаза: Нетаняху разкри как ще приключи войната в ивицата Газа</p>

Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план

Свят Преди 2 часа

"Когато това бъде успешно постигнато – надявам се по лесен начин, ако ли не, то по трудния – тогава войната ще приключи", каза той

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Русия губи войници за минимални териториални печалби

Свят Преди 2 часа

И Украйна, и Русия изпитват сериозни трудности при набирането на нови войници

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Странният експеримент от 1997 г., който накара жаба да левитира

Любопитно Преди 2 часа

През 2000 г. известният експеримент „Левитиращата жаба“ от 1997 г. спечели наградата „Иг Нобел“

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Отмъщението на Тръмп: Джон Болтън с повдигнато обвинение

Свят Преди 2 часа

През първия мандат на Тръмп той работеше за него, а днес е един от най-острите му критици: бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън вече е с повдигнато обвинение. Отмъщава ли си Тръмп?

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 2 часа

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

Рилски манастир

България почита своя небесен покровител на този ден

България Преди 2 часа

Днес е и денят на българския лекар

Петрич

19 октомври: Изстрелът, който доведе до Петричкия инцидент

България Преди 2 часа

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

Слънцето се завръща в неделя, но вятърът няма да ни подмине

България Преди 2 часа

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

Млад мъж издъхна по време на състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 11 часа

Към момента точните причини и обстоятелства около инцидента се изясняват от компетентните органи

Всичко от днес

От мрежата

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Тайните на Демир Баба теке

sinoptik.bg
1

Как екологично може да се повиши нивото на Дунав

sinoptik.bg

Ако искате да имате перфектна фигура след 40: яжте тези неща!

Edna.bg

19 октомври - празник на свети Иван Рилски Чудотворец!

Edna.bg

Ливърпул приема Юнайтед в голямото дерби на Англия

Gong.bg

ЦСКА 1948 с непредвидима визита в „Надежда“

Gong.bg

Усещане за късно лято в края на седмицата

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември

Nova.bg