Джеси Джей влезе в болница заради усложнения 6 седмици след операция от рак на гърдата

Д жеси Джей споделя, че се чувства „много по-силна“, въпреки болките в гърдите, които продължават, след като бе приета в болница заради усложнения шест седмици след операция от рак на гърдата.

37-годишната изпълнителка на хита "Price Tag" се възстановява у дома, след като бе хоспитализирана по спешност. Първоначално лекарите са предположили, че става дума за кръвен съсирек в белите ѝ дробове.

