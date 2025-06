Оперираха Джеси Джей от рак на гърдата

П евицата Джеси Джей съобщи, че е претърпяла операция от рак на гърдата и сега си почива у дома, докато очаква резултатите, пише BBC.

В публикация в социалните мрежи 37-годишната звезда благодари на своя лекар, хирург и "всички медицински сестри, които се грижеха за мен", като споделя серия от снимки и видеоклипове от престоя си в болницата.

Джеси Джей разкри, че има рак на гърдата

Тя описва публикацията като "искрените спадове и възходи от последните 48 часа" и обещава "винаги да показвам добрите и трудните моменти от всяко пътуване, през което преминавам".

Певицата от Есекс разкри ранната си диагноза рак на гърдата в началото на юни и получи широка подкрепа от колегите си за споделянето на опита си.

По това време тя каза, че ще се подложи на операцията след изпълнението си на Summertime Ball на Capital, мини-фестивал на стадион „Уембли“ в Лондон, проведен на 15 юни.

В публикацията си в понеделник вечерта Джеси Джей сподели снимки на партньора си Чанан Сафир Колман и сина им, които я посещават в болницата.

Видео бе качено с нея, на което тя пее в болнично легло, чакайки да бъде оперирана.

Друго видео я показва след операцията как държи бутилка с кръв, изтеглена от гърдите ѝ, която тя се шегува, че е „смути от годжи бери“.

„Абсолютен воин“

Поп звездата каза, че е „благодарна“ на всички, които са ѝ помогнали по време на лечението и са окуражавали други, изправени пред трудни обстоятелства.

Jessie J shares she’s been diagnosed with early breast cancer:



"I'm not processing it because I'm working so hard. I also know how much sharing in the past has helped me with other people giving me their love and support and also their own stories. I'm an open book." pic.twitter.com/zfo5wcPVbE