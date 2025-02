AI може значително да ускори лечението на жени с рак на гърдата

И зползването на изкуствен интелект (AI) в скрининга за рак на гърдата може да доведе до рязко увеличение на броя на пациентите, които получават лечение, показват резултатите от ново проучване.

В момента за анализ на изображенията от мамографските прегледи са необходими двама рентгенолози, за да се гарантира точността на диагнозата, предава Sky News.

Очаква се обаче AI технологията, която се тества в рамките на проучването, да позволи на един рентгенолог да извършва този процес самостоятелно, освобождавайки останалите специалисти да преглеждат повече пациенти.

Според британското правителство в изследването ще участват близо 700 000 жени.

Жените, които вече са записани за рутинен скрининг в Националната здравна служба (NHS), ще бъдат поканени да се включат в проучването на стойност 11 милиона паунда, наречено Early Detection using Information Technology in Health (Edith) („Ранно откриване чрез информационни технологии в здравеопазването“).

Общо 30 медицински центъра в цяла Великобритания ще бъдат оборудвани с новата AI технология.

Според организацията Breast Cancer Now всяка година във Великобритания се диагностицират около 55 000 жени и 400 мъже с рак на гърдата.

Д-р Катрин Холидей, президент на Кралския колеж на рентгенолозите, заяви, че AI може да има „огромно въздействие върху радиологията“, като се има предвид „обемът и сложността на скрининга за рак на гърдата“.

Тя обаче предупреди, че проучването е „строго научно изследване“ и резултатите ще отнемат време.

„Очакваният недостиг на рентгенолози-консултанти с 40% до 2028 г. прави изграждането на капацитет в радиологията неотложен приоритет“, добави д-р Холидей.

Отбелязваме Световния ден за борба с рака

Клер Роуни, изпълнителен директор на Breast Cancer Now, подчерта, че всяка промяна в програмата за скрининг на рак на гърдата трябва да бъде подкрепена с доказателства, че „всяка нова иновация или инструмент са безопасни и ефективни за жените“.

Правителството също така събира доказателства, които да помогнат за формирането на национален онкологичен план.

Целта е да се намерят нови начини за трансформиране на лечението на болестта и за намаляване на смъртните случаи.

Очаква се подобрения в изследванията, диагностиката, скрининга, лечението и превенцията.

