Джеси Джей разкри, че има рак на гърдата

Британската певица Джеси Джей разкри, че ѝ е поставена диагноза рак на гърдата. Трогателната новина беше споделена от самата нея в емоционално видео, публикувано в социалните мрежи.

37-годишната звезда обясни, че заболяването е било открито в ранен стадий и изрази надежда и решимост в посланието си към феновете: „Ракът е гаден във всякаква форма, но аз се държа за думата ‘рано’“.

Jessie J shares she’s been diagnosed with early breast cancer:



"I'm not processing it because I'm working so hard. I also know how much sharing in the past has helped me with other people giving me their love and support and also their own stories. I'm an open book." pic.twitter.com/zfo5wcPVbE — Pop Crave (@PopCrave) June 4, 2025

Джеси сподели, че е научила за диагнозата малко преди излизането на новия си хит „No Secrets“, който беше пуснат на 25 април. Певицата планира да се подложи на операция след участието си на лондонския Summertime Ball, насрочен за 15 юни.

„No Secrets“ бележи голямото ѝ завръщане след четиригодишна пауза, през която тя стана майка на малкия Скай – син от връзката ѝ с баскетболната звезда Чанан Колман.

Във видеото певицата сподели: „Здравейте… колебаех се дали да го кажа. Искам да го споделя, но знам колко много мнения има по такива теми… Знам и че искам да бъда откровена с феновете си и хората, които се грижат за мен. Аз съм човек, който споделя. Винаги съм била такава.“

„Малко преди ‘No Secrets’ да излезе, ми поставиха диагноза рак на гърдата в ранен стадий. Ракът е гаден във всякаква форма, но се държа за думата ‘рано’. В последните седмици преминах през множество изследвания, макар че не им обърнах нужното внимание, защото работех без почивка.“

LOOK: Pop star Jessie J revealed she was diagnosed with “early breast cancer,” telling fans that she is going to “disappear for a bit” after her upcoming concert to undergo surgery.



“I was diagnosed with early breast cancer,” she said in an Instagram post. “I’m highlighting the… pic.twitter.com/5FHlopBdp2 — Daily Guardian (@dailyguardianph) June 4, 2025

Истинското ѝ име е Джесика Корниш, а по думите ѝ операцията ще се състои по-късно това лято. Междувременно тя продължава активно да промотира „No Secrets“ – водещия сингъл от предстоящия ѝ шести студиен албум.

Миналия месец певицата направи триумфално завръщане на сцената на телевизионните награди BAFTA в Лондон с изпълнение на песента The Award Goes To.

„Искам да говоря за това, защото… не го преработвам, не го осмислям, просто работя. Знам обаче колко много ми е помагало, когато други хора са споделяли своите истории с мен. Това ми е давало любов и подкрепа.“

Родената в Лондон певица каза: „Аз съм като отворена книга. Сърцето ми се къса, че толкова много хора преминават през подобни или дори по-тежки неща. Това е частта, която ме убива.“

Тя допълни със самоирония: „Просто исках да ви кажа. Не съм го планирала. Ще си запазя зърната. Знам, странна тема и странна ситуация.“

„Да получа такава диагноза в момент, когато пускам песен, наречена ‘No Secrets’, и точно преди песен, озаглавена ‘Living My Best Life’ – която беше планирана още преди да разбера. Просто не можеш да си го измислиш.“

И се пошегува: „Много драматичен начин да си направиш операция на бюста.“

Джеси обяви, че след участието си на стадион "Уембли" на 15 юни ще се оттегли за известно време, за да се подложи на операцията: „Ще изчезна за малко след Summertime Ball, за да ме оперират, но ще се върна с мощни оргазми и още музика“, добави тя с типичното си чувство за хумор.

В описанието към видеото тя написа: „Без (още) тайни… и твърде рано ли е за ремикс, наречен ‘Living My Breast Life’?“

И допълни: „Шегата настрана (знаете, че така се справям с трудни моменти). Последните два месеца бяха невероятни, и това, че всичко се случва паралелно, ми даде уникална перспектива.“

По-късно в Instagram Story тя написа: „Току-що споделих нещо изключително лично, което крия вече 9 седмици. Времето беше едновременно лудо и красиво. Но честно… трябва да го осмисля. Имам нужда от прегръдка. Обичахте ме във всичките ми добри и тежки моменти. Не искам това да бъде изключение.“

Jessie J reveals she's been diagnosed with breast cancer & will have surgery https://t.co/ktRThjjPeF pic.twitter.com/k5YOOYddGd — The Sun (@TheSun) June 4, 2025

Диагнозата за рак на гърдата е поредното сърцераздирателно разкритие от певицата, чийто сингъл No Secrets разказва за мъчителния спонтанен аборт, който преживя през 2021 г.

Две години по-късно Джеси посрещна с радост първото си дете – сина си Скай, роден от връзката ѝ с дългогодишния ѝ партньор Чанан Колман.

Преди време тя мило сподели в интервю за The Project: „Когато Скай ме чуе да пея, той поглежда всички в стаята и казва: ‘Мама пее’. Завършва песните, които му пях като бебе. Той ги пее на мен.“