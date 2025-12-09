България

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

9 декември 2025, 14:19
Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции
Източник: Президентство на Р България

С тратегическото партньорство между България и САЩ обсъдиха президентът Румен Радев и заместник помощник държавният секретар на САЩ за Източна Европа Кристофър Смит. Разговорът се състоя в президентската институция в рамките на посещението на Кристофър Смит у нас за участие в третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, съобщиха от прессекретариата на президента.

Полезна дискусия с Кристофър Смит относно стратегическото партньорство между България и САЩ и възможностите за двустранно сътрудничество в областта на инвестициите, отбраната и енергетиката", написа в X държавният глава.

"Стратегическото партньорство между България и САЩ създава много възможности за постигането на конкретни резултати в сферата на инвестициите, енергетиката и отбраната чрез съвместни проекти, които да донесат ползи и за двете държави", заяви президентът Румен Радев.

Обща беше позицията, че гарантирането на сигурността и стабилността в региона е от ключово значение за стимулирането на инвестиционния обмен, икономическото развитие и просперитета на гражданите. Българският държавен глава посочи, че за страната ни е приоритет поддържането на устойчивата позитивна динамика в партньорството със САЩ.

"Стратегическото географско положение на България е ключов фактор за разширяването на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност", заяви Румен Радев, като допълни, че тези сфери създават възможности за съвместни проекти с участието на САЩ. 

В сферата на енергетиката президентът посочи, че в контекста на заявеното намерение на ЕС за постепенно спиране на вноса на руски газ се разкриват перспективи за увеличаване на доставките на втечнен природен газ от САЩ и други страни чрез терминалите в Гърция и Турция, до които страната ни има достъп.

Държавният глава заяви, че това би допринесло за засилване на енергийната диверсификация не само на страната ни, но и на други държави в региона. Увеличаващото се търсене на енергийни ресурси е предпоставка и за общи заявки за доставки за намаляване на цените на природния газ, отбеляза още Радев.

"Стратегическото партньорство по отношение на модернизацията на Българската армия следва да се развива на принципа на задълбочаване на индустриалното сътрудничество със САЩ, в което да се включи активно и българската отбранителна индустрия", заяви Румен Радев.

Президентът отбеляза и значението на двустранното партньорство в сферата на отбраната за модернизацията на моделите на обучение на военнослужещите. 

Държавният глава изрази очакване за увеличаване на инвестициите от страна на САЩ в областта на информационните и комуникационни технологии, както и на изкуствения интелект, в които България се е утвърдила като фактор в региона благодарение на подготвени и отлично квалифицирани кадри. 

"България е ключов партньор на САЩ в укрепването на сигурността, стабилността и икономическия просперитет в региона", заяви Смит по време на третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ в Министерския съвет по-рано.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
