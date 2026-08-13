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Градът, в който мирише на смърт: Кой се заселва в Мариупол

Русия строи десетки нови сгради в окупирания украински град Мариупол

13 август 2026, 06:43
Градът, в който мирише на смърт: Кой се заселва в Мариупол
Източник: БГНЕС

Р усия строи десетки нови сгради в окупирания украински град Мариупол. Кой се нанася в тях и какво мислят предишните жители в района? Репортаж на Deutsche Welle от новия "Ленинградски квартал".

Учителката по английски език Галина Артьомова е живяла почти 40 години в Мариупол. "Това е любимият ми град, любимото ми място. Когато сега гледам снимките, плача - познавам всяка пукнатина по асфалта, всяко дърво там”, казва тя пред ДВ. В нощта на 20 март 2022 г. сградата, в която тя живеела, е ударена от ракета. Малко по-надолу на същата улица в продължение на 20 години е живял фотографът Евгений Сосновски със съпругата си. "Толкова много беше вложено в това място - мислехме, че ще живеем спокойно, когато се пенсионираме”, казва той. След ракетния удар избухва пожар, а жителите са изгонени от войниците на Кадиров, които не им позволили да вземат нещо със себе си.

На мястото, където се намирала къщата на Евгений, сега има паркинг, а на мястото на дома на Галина - нова сграда. Руският строителен предприемач "Су-2007”, който активно работи из окупираните украински територии, събори няколко сгради в района и издигна многоетажни сгради - те са част от комплекса "Ленинградски квартал”.

Апартаментите в новопостроените сгради в Мариупол се купуват предимно от придошли хора от Русия, твърди икономическият анализатор Вячеслав Ширяев. "Това са руснаци от силите за сигурност, държавни служители, които са привлечени там с големи суми, както и работници във военната логистика. Освен това има и малък процент курортисти, които искат да живеят край морето, но не ги привличат нито Крим, нито Сочи”, казва той. В окупираните от Русия територии се предлагат ипотечни кредити с преференциална лихва от 2% годишно за целия срок на кредита.

Цените на апартаментите в Мариупол са се повишили с една трета

В Мариупол се строят или вече са обитаеми десетки нови сгради и жилищни комплекси. Цените на недвижимите имоти в окупирания град са се повишили с една трета за една година, до голяма степен благодарение на близостта до морето – защото такова море няма никъде другаде в Русия, казва Ширяев. Според него жилищата обаче са с много лошо качество.

Жителите на квартала разказват в чатовете, че си правят застраховки "срещу военни рискове”: това означава, че ако сградата бъде разрушена, собственикът вече няма да дължи нищо на банката, но ще загуби и апартамента си. "Е, ако той е оцелял при разрушаването на апартамента, може да претендира за социална подкрепа”, пише един от жителите. Съдбата на украинците, които са живели на това място допреди няколко години, обаче не се обсъждат.

Загиналите и ранените в Мариупол

Според оценки на ООН 90% от сградите в града са били повредени или разрушени по време на сраженията. Медиите оценяват броя на загиналите на десетки хиляди, като точният остава неизвестен. Всеки от бившите жители на този регион, с които ДВ разговаря, разказва за загиналите и ранените си съседи. "Пред входа лежеше обгорено тяло, по лицето вече не можеше да се разбере кой е. Мъж от шестия етаж скочи от балкона по време на пожара и загина. На петия етаж живееше лекар, докато той беше на дежурство, в сградата падна ракета и съпругата му загина. Той дойде и събра останките ѝ в найлонова торбичка”, спомня си Евгений Сосновски.

Галина Артьомова разказва, че в съседните сгради няколко семейства също са загинали. Самата тя е получила наранявания и в края на март е успяла да напусне града заедно с майка си и сина си. Евгений също е ранен и успява да избяга от Мариупол в края на април заедно със съпругата си и тъща си. Много от съседите им обаче останали в оцелелите апартаменти. По информация на ДВ скоро след това окупационните власти са ги принудили да напуснат жилищата си с обещания да получат други квартири в замяна.

Оцелелите с обръщение към Путин

През 2025 г. жителите на един от блоковете в района записаха видеообръщение към руския президент Владимир Путин. Във видеото те стоят на фона на строящия се по онова време нов квартал. Те споделят, че техните жилища са били съборени и са им обещани нови, но не в строящия се нов квартал. Вместо това са им дадени празни "безстопанствени” жилища. Подобно видео по-късно правят и жители на други сгради, върху чиито руини се издига "Ленинградския квартал”. Те казват, че са принудени да живеят под наем, въпреки обещанията. "Оставиха ни на открито, чувстваме се изоставени и ненужни”.

Според събеседник на ДВ, пожелал да остане анонимен, след тези обръщения властите в Мариупол са дали на жителите да разберат, че "не бива да се изказват по този начин”. Според друг източник на ДВ никой от жителите на този район не е получил апартамент в новите блокове. Друг разказва, че на няколко души са отпуснали апартаменти в покрайнините на града, а на други - стаи в общежитие. Тази информация не е потвърдена от независими източници.

"Строят върху костите на загиналите"

"В Мариупол се подменя коренното население. Строят върху кости и то бързо, за да заровят следите от престъпленията си”, смята Галина Артьомова. Така смята и Евгений Сосновски.

Местните жители, които са останали там, са още по-гневни. "Върху костите на загиналите строят своите нови къщи”, казва един от бившите жители на сградите, които преди са стояли на мястото на "Ленинградски квартал”. Той е живял там десетки години и си спомня как детето му е направило първите си стъпки в апартамента, който вече го няма. Сега мъжът описва града така: "В центъра все още е добре, но щом се отклониш малко наляво или надясно - мирише на смърт”.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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