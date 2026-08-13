Свят

Тръмп остава без един от най-доверените си съветници: Карълайн Левит напуска Белия дом

Президентът на САЩ я определи като "един от най-добрите прессекретари на Белия дом в историята"

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 06:48
Тръмп остава без един от най-доверените си съветници: Карълайн Левит напуска Белия дом
Източник: iStock Photos/Getty Images

П рессекретарят на Белия дом Карълайн Левит ще напусне поста си в края на август, за да прекарва повече време със семейството си. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Така американският държавен глава се разделя с един от най-доверените си съветници само няколко месеца преди междинните избори през ноември.

28-годишната Левит ще остане свързана с администрацията като нещатен съветник по комуникациите и ще участва в оформянето на бъдещата политическа стратегия на движението на Тръмп MAGA („Да направим Америка отново велика“). Това съобщиха самата Левит и президентът в отделни изявления.

В публикация в социалните мрежи Левит подчерта, че решението ѝ е свързано с желанието да прекарва повече време с малките си деца. На 1 май тя стана майка за втори път, като роди дъщеря си Вивиан. Левит и съпругът ѝ, бизнесменът Никълъс Ричо, имат и син Нико, роден през юли 2024 г.

След кратко отсъствие по майчинство Левит се завърна в Белия дом, но сега окончателно се оттегля от ежедневната работа като говорител на президента.

„Карълайн е истински лидер в Белия дом и свърши феноменална работа, борейки се за справедливост, свобода и независимост от 2018 г. насам, включително в нашата историческа кампания за избирането ми за втори мандат през 2024 г.“, написа Тръмп.

Той определи Левит като „един от най-добрите прессекретари на Белия дом в историята“.

Самата Левит определи работата си като прессекретар като „чест и приключение“. Тя влезе в историята като най-младия човек, заемал поста.

„Малцина биха могли да се сравнят с Карълайн“, заяви пред "Ройтерс" Харисън Фийлдс, бивш първи заместник-прессекретар на Тръмп. По думите му тя не само е умеела да говори на езика на президента, но и е знаела как да привлича вниманието на медиите по „хитър, дързък и успешен начин“.

Източник: AP/БТА
  • Промените в отношенията с медиите

По време на около година и половина начело на пресслужбата Левит, заедно с директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг, промени начина, по който администрацията на Тръмп работи с медиите.

Подходът беше приветстван от част от поддръжниците на президента, но предизвика критики от защитници на свободата на пресата.

Администрацията започна да определя кои журналисти получават достъп до президента, вместо да следва досегашната система, при която това се координираше от независимата Асоциация на кореспондентите в Белия дом.

В залата за пресконференции беше създадено и специално място за „нови медии“. Така подкасти и нововъзникващи дигитални платформи получиха по-голяма роля при отразяването на президентството.

Оттеглянето на Левит идва в момент, когато Белият дом навлиза във важен политически период. През ноември американците ще гласуват на междинни избори, които ще определят баланса на силите в Конгреса и могат да окажат сериозно влияние върху втората половина от мандата на Тръмп.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Иво Тасев    
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