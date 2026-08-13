Иран: Ормузкият проток остава блокиран

И ран отхвърли твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че американските сили упражняват „пълен контрол“ върху Ормузкия проток, и заяви, че стратегическият воден път остава блокиран, предаде ДПА.

„Ормузкият проток остава блокиран и няма да бъде отворен отново, докато не бъдат приети условията на Иран“, заяви в социалната мрежа X новата иранска служба, отговаряща за контролно-пропускателния режим в Персийския залив.

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От Техеран подчертаха, че многократните публикации на американски представители за отмяна на блокадата не променят реалната ситуация в района.

Така се очерта ново противоречие между Вашингтон и Техеран относно контрола върху един от най-важните морски маршрути за световната търговия и енергийните доставки.

Какво твърди Тръмп

По-рано Доналд Тръмп заяви, че САЩ вече имат „пълен контрол“ над Ормузкия проток. Американският президент многократно предупреждава, че Вашингтон ще предприеме действия срещу опитите на Иран да възпрепятства корабоплаването през пролива.

Разминаването между американската и иранската позиция поставя под въпрос доколко морският трафик през протока може да бъде възстановен нормално. Докато Вашингтон говори за премахване на ограниченията, Техеран настоява, че корабите няма да могат свободно да преминават, докато не бъдат изпълнени поставените от Иран условия.

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Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски проходи в света. През него преминава значителна част от световния морски транспорт на петрол и природен газ.

Протокът свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и е ключов маршрут за износа на енергоносители от Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

В най-тясната си част водният път е широк около 33 километра, като международното корабоплаване използва отделни морски коридори за движение в двете посоки.

Заради огромното му значение всяко продължително ограничаване на корабоплаването може да има отражение върху цените на петрола и природния газ и да предизвика сътресения на международните пазари.

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Напрежението между Вашингтон и Техеран

Ситуацията около Ормузкия проток се развива на фона на рязко изострените отношения между САЩ и Иран. През последните седмици районът се превърна в център на сериозна конфронтация, а движението на търговски и петролни кораби беше подложено на все по-големи ограничения и проверки.

Американските власти заявяват, че действията им имат за цел да гарантират свободата на корабоплаването и да предотвратят използването на пролива като инструмент за натиск.

Техеран от своя страна настоява, че има право да определя условията за преминаване през водите в района и отхвърля американските твърдения за установен контрол.

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Спорът има значение далеч извън отношенията между двете държави. Всяко сериозно прекъсване на трафика през Ормузкия проток може да засегне световните доставки на петрол и втечнен природен газ, да повиши цените на горивата и да увеличи натиска върху икономиките, зависими от вноса на енергия.

Затова въпросът дали и кога протокът ще бъде отворен остава сред ключовите фактори за развитието на кризата в Близкия изток и за международните енергийни пазари.