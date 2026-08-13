Откриха останки на бременна жена и плода ѝ отпреди 9000 години

Археолози са открили в пещера край шведския остров Готланд останките на млада жена от каменната епоха и добре запазен плод в утробата ѝ, датирани ориентировъчно отпреди около 9000 години.

Находката е определена като изключително необичайна. Точната възраст на останките ще бъде установена чрез радиовъглеродно датиране, като предполагаемият период е между 7000 и 10 000 години.

Според археолозите откритието показва, че малкият остров в Балтийско море вероятно е бил заселен скоро след появата си, а не е бил посещаван от хора само при временни експедиции.

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Останките на бременна жена от каменната епоха и нейния плод са открити в пещера на малък остров в Швеция, съобщи археолог, цитиран от АФП.

Според Александър Ресен Састранд находката е на предполагаема възраст около 9000 години.

Састранд, независим изследовател, който си сътрудничи с Университета на Упсала, отбелязва, че тази "доста необичайна" находка е открита на островче край шведския остров Готланд, където той прави разкопки от 2023 г.

"Открихме останките на млада жена, която по някакъв начин е била погребана с много добре запазен плод в матката й", каза изследователят пред АФП.

Екипът му смята, че смъртта на младата бременна жена датира отпреди 7000 до 10 000 години, като най-вероятната дата е преди 9000 години, имайки предвид мястото, където е открита находката. Тя ще бъдат подложена на радиовъглеродно датиране за по-голяма точност.

Според изследователя откриването на останките на бременна жена от каменната епоха на това място показва, че малкият остров е бил заселен скоро след като се е появил в Балтийско море и че присъствието на хора там не се дължи само на техните изследователски пътувания.