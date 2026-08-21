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Брадатият лешояд влиза в битката за символ на „Евровизия“ 2027

Изчезналият като гнездящ вид от България лешояд се превръща в символ на възстановяването и втория шанс.

21 август 2026, 11:34
Сдружение „Зелени Балкани“ предлага брадатия лешояд да бъде символ на България на конкурса „Евровизия“
Сдружение „Зелени Балкани“ предлага брадатия лешояд да бъде символ на България на конкурса „Евровизия“   
Източник: БТА
  • „Зелени Балкани“ предлага брадатия лешояд за символ на България на „Евровизия“ 2027, като го свързва със свобода, смелост, пътуване и завръщане.
  • В основата на идеята е историята на лешояда Боев, изминал над 14 000 км през Европа, преди да се върне в България. Каузата цели и да привлече внимание към възстановяването на изчезналия като гнездящ вид у нас.
  • Предложението е част от по-широка дискусия за талисман на конкурса: Държавният куклен театър в Бургас предложи гларуса, а БДЗП посочи, че в защитена местност „Пода“ са установени 321 вида птици, сред които също може да бъде избран символът.

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Сдружение „Зелени Балкани“ предлага брадатия лешояд за символ на България за конкурса „Евровизия“. Идеята е свързана с природозащитната работа за възстановяване на вида в страната и с историята на брадатия лешояд Боев, който е изминал повече от 14 000 километра през Европа, преди да се завърне в България, съобщиха от организацията в социалните мрежи.

Според „Зелени Балкани“ брадатият лешояд може да бъде разпознаваем символ на страната, тъй като съчетава послания за свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разперените крила на птицата се свързват със свободата и стремежа към нови хоризонти, а историята на вида в България – с възстановяването и втория шанс.

Брадатият лешояд е изчезнал като гнездящ вид от България. В момента неговото завръщане е сред природозащитните цели, по които работят организации и институции. От „Зелени Балкани“ отбелязват, че в усилията участват хора и организации от над 10 европейски държави, което превръща каузата и в пример за международно сътрудничество.

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Особено място в предложението заема историята на Боев. Птицата напуска България, прелита през Европа и след като изминава повече от 14 000 километра, се завръща в страната. От организацията определят това като история за пътуване, откриване на света и завръщане у дома.

„Зелени Балкани“ виждат връзка между тази история и международния характер на „Евровизия“, която събира представители на различни държави и култури. Според организацията брадатият лешояд може да представи България не само чрез природното й богатство, но и чрез послание за обща кауза, сътрудничество и възстановяване.

От организацията посочват още, че морето може да допълни символиката на птицата, като се свърже с хоризонта, пътуването и свободата. Идеята е образът на брадатия лешояд над морето да представя България като страна, отворена към света, но и свързана със собственото си природно наследство.

Според „Зелени Балкани“ евентуалното превръщане на брадатия лешояд в символ на България на „Евровизия“ би могло да има и конкретен природозащитен ефект, като привлече общественото внимание към вида и към усилията за възстановяването му в страната.

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Преди дни Държавният куклен театър в Бургас предложи гларуса от спектакъла „Бургаски гларуси“ за символ на песенния конкурс "Евровизия" през 2027 г.

От Българското дружество за защита на птиците коментираха, че защитена местност Пода край Бургас са установени 321 вида птици, сред които може да бъде избран талисманът за конкурса "Евровизия", който ще се проведе в Бургас през 2027 г.  "Това са близо една четвърт от всички видове птици, които се срещат в Европа", посочиха от организацията. "Тук природата не е просто фон. Тя е дом – за пеликани, чапли, корморани, лопатарки, грабливи птици и още много крилати обитатели", подчертаха от БДЗП.

Бургас ще бъде домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 година.

Източник: БТА, Емил Димов    
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