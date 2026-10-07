Свят

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

Автор на New York Post твърди, че атаката от 2023 г. е извадила наяве нови прояви на антисемитизъм

7 октомври 2026, 10:40
„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“
Източник: БГНЕС
  • Андреа Пейзер представя 7 октомври 2023 г. като повратна точка.
  • Тя обвинява публични личности и политици в антисемитизъм, сред посочените са Сюзън Сарандън, Марк Ръфало, Хавиер Бардем и Зохран Мамдани.
  • Основното послание на Пейзер е, че евреите не могат да разчитат на външна подкрепа.

"Скрих се под тялото на приятеля си, докато "Хамас" избиваха всички"

Изминаха три години от клането, извършено от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., масовото убийство, изнасилванията и изтезанията на повече от 1200 мъже, жени, деца и бебета в Израел. Това съобщава Андреа Пейзер за  New York Post.

Ето какво пише тя в своя анализ:

Докато евреи по целия свят се събират, за да скърбят, това, което би трябвало да бъде ден на тих размисъл и молитва, на решителни възгласи „Никога повече“, е засенчено от нещо мрачно и непристойно.

Трагедията от 7 октомври повдигна завесата и разкри антисемитизма, който винаги е тлеел под повърхността. Докато Израел се осмелява да се защитава срещу екзистенциална заплаха, ръкавиците са свалени.

Омразата към евреите вече не е просто тиха мания. Тя е модерна. В Холивуд омразата към евреите излезе от сенките и се превърна в шикозно и модерно занимание. Световноизвестни антисемити като Сюзън Сарандън, Марк Ръфало и Хавиер Бардем носят куфии в знак на солидарност с кръвожадни терористи. На сцената музикантите Макълмор и Зак Брайън се възмущават от измислен „геноцид“ над палестинците, като същевременно демонстративно пренебрегват еврейското страдание.

В Бруклин, Ню Йорк, учителят в държавно училище Деймиън Нева възхвалява организатора на избиването на евреи. „Да живее Яхия Синуар“, възкликна той в онлайн групов чат за покойния ръководител на терористите.

Към момента на написването той все още преподава и възпитава деца в класната стая.

В „Грейси Маншън“ кметът на града с втората по големина еврейска общност в света след Израел приема отрицатели на Холокоста и симпатизанти на 7 октомври, докато в града се наблюдава рекордна вълна от престъпления срещу евреите. Вместо да защитава всички жители на този град, кметът Зохран Мамдани агитира за ареста на израелския премиер Бенямин Нетаняху, заобиколен от социалистически служители, съветници и възхитени последователи, които споделят презрението му към евреите.

Светът се е обърнал с главата надолу.

Във всеки от тези случаи няма никакви последствия, а има максимални награди за проявата на тази форма на предразсъдъци.

В колежите и университетите преподаватели разпространяват омраза, докато протестиращи нападат и тормозят еврейски студенти. След това всички се прикриват зад гарантираната от Първата поправка свобода на словото, за която смятах, че не гарантира правото човек да разпространява реч на омразата.

А това не спира дотук. „Прогресивни“ политици градят кариерата си върху фалшиви обвинения, че израелските сили извършват „геноцид“. В действителност това е единствената истинска демокрация в Близкия изток и тя гарантира на всички свои граждани, включително мюсюлмани и християни, хомосексуални и хетеросексуални, мъже, жени и небинарни хора, равни права и равни възможности за работа. Военните полагат всички възможни усилия, за да предотвратят смъртта на цивилни.

Но когато рядък политик като сенатор Джон Фетърман заплашва да напусне Демократическата партия, ако анти-израелската политика на членовете ѝ стане още по-крайна, към него се отнасят с презрение и присмех. А когато изпълнителят Бой Джордж застане в защита на еврейския народ, той е очернен и изоставен от приятели и колеги от музикалната индустрия. Отменен.

Подхождах към този тъжен годишен ден с надеждата да видя огромна проява на солидарност и радост от оцеляването на евреите. Вместо това виждам, че като общество не сме научили нищо от 7 октомври.

Подобно на евреите, които по чудо успяха да поемат контрола над полет flydubai 1073 от ръцете на терориста втори пилот Хамам ал-Хамам и така спасиха живота на всичките 174 души на борда, от клането на „Хамас“ на 7 октомври остава един трагичен извод: когато става дума за живот и смърт, евреите трябва да се справят сами.

Най-кървавият ден в историята на Израел бележи втората си годишнина

  • Хронология на атаките, извършени от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.
  1. Началото

В ранните часове на 7 октомври „Хамас“ и други палестински въоръжени групировки започват масиран ракетен и минометен обстрел срещу Израел. Според разследването на независимата комисия на ООН около 06:30 ч. е започнат тежък ракетен обстрел, насочен особено към населените места в южен Израел. По-късно израелската армия съобщава, че до 10:26 ч. са били изстреляни около 2200 ракети и минохвъргачни снаряди.

  1. Пробивът на границата

Под прикритието на ракетния обстрел въоръжени бойци започват едновременно да проникват от Газа в Израел. Според комисията на ООН оградата е била пробита на най-малко 29 различни места, като на някои от тях са използвани експлозиви и булдозери за разширяване на проходите, така че през тях да могат да преминават автомобили. Други нападатели проникват с моторни делтапланери, а група бойци достига израелска територия по море и се приземява край плажа Зиким.

  1. Атаката се разпространява

След преминаването на границата бойците се насочват към множество населени места, военни позиции, пътища и места за провеждане на фестивали. Комисията на ООН описва нападението като сложна, координирана операция, в която участват най-малко 1000 души, включително бойци от военното крило на „Хамас“ и други палестински въоръжени групировки. Сред първоначално атакуваните райони са Нир Оз, Беери, Кфар Аза, Нахал Оз, Реим, Сдерот, Офаким и редица други населени места около границата с Газа.

  1. Фестивалът Nova

В района на музикалния фестивал Nova първите сирени са задействани около 06:22 ч. заради ракетния обстрел. На място има около 3000 посетители. Полицията започва евакуация, но скоро след това по пътищата около фестивала се появяват въоръжени нападатели. Според разследването на ООН около 07:00 ч. започват да постъпват първите сигнали за стрелба в близост до фестивала, а бойци заемат позиции по път 232 и стрелят по хора, опитващи се да избягат с автомобили.

  1. Nova се превръща в място на масово убийство

Около 08:00 ч. въоръжени нападатели достигат основната зона на фестивала и започват да стрелят по хората, които бягат или се укриват. Според комисията на ООН основната фестивална площадка остава под ефективния контрол на нападателите до около 12:30 ч. Те претърсват местата, където хората се крият, и стрелят по тях. Общо 379 души са убити в района на фестивала Nova и прилежащите места, като най-малко 364 от тях са посетители на фестивала. Около 40 души са взети за заложници и отведени в Газа.

  1. Нападения срещу кибуци и градове

Докато атаката срещу Nova продължава, други групи нападат множество израелски населени места. В кибуци като Беери, Кфар Аза, Нир Оз и Нахал Оз нападателите влизат в жилищни райони и атакуват цивилни. Комисията на ООН установява, че цивилни са били убивани в домовете им, при опити да избягат и по пътищата. На редица места хора са били отвличани и отвеждани обратно през границата в Газа.

  1. Засади по пътищата

Нападението не е ограничено до самите населени места. Въоръжени групи заемат позиции по пътищата около границата и стрелят по автомобили и хора, опитващи се да избягат от зоната на атаката. Според комисията на ООН път 232 се превръща в една от ключовите зони на нападението, като цивилни са атакувани както в автомобилите си, така и докато се опитват да се скрият или да избягат пеша.

  1. Атаката достига и Офаким

Едно от най-отдалечените от границата места, атакувани на 7 октомври, е град Офаким. Комисията на ООН посочва, че палестински въоръжени групировки са атакували населени места и цивилни обекти по широк фронт, като Офаким е най-източният град, достигнат от атаката. Това показва географския мащаб на проникването, нападението не е било ограничено до непосредствената зона около оградата с Газа.

  1. Отвличанията

Паралелно с убийствата започва масовото отвличане на хора към Газа. В края на деня общият брой на отвлечените достига 251 души. Те включват деца, жени, възрастни хора, военнослужещи и граждани на други държави. Част от отвлечените са взети от домовете им, други, от местата, където са се укривали, а трети, от района на фестивала Nova и пътищата около него.

  1. Продължаващите сражения

В различни части на южен Израел нападателите продължават да водят престрелки с израелската армия и полиция. На някои места въоръжени групи остават активни часове наред. В същото време израелските сили започват да си възвръщат контрола над атакуваните населени места и да преследват проникналите бойци.

  1. Израел обявява, че е във война

На 7 октомври Израел официално обявява, че се намира във война с „Хамас“. Израелските сили започват въздушни удари по цели в Газа, с което започва войната, която прераства в продължителен конфликт. Самото нападение от 7 октомври вече е оставило около 1200 убити и 251 отвлечени според израелските данни, цитирани впоследствие от международни организации и медии.

Източник: New York Post    
Антисемитизъм Хамас 7 октомври Израел Омраза към евреите Тероризъм Реч на омразата Холивуд Обвинения в геноцид Близък изток
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