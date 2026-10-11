Борисов предупреди за недостиг на дизел: Спрете износа и трупайте резерви

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов предупреди за задълбочаване на недостига на дизелово гориво заради международната обстановка и призова държавата да ограничи износа, да увеличи производството и да натрупа резерви. По думите му България има възможност да осигури по-достъпни цени за потребителите, но вместо това допуска поскъпване на горивата и реализиране на свръхпечалби.

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„Още на 15 септември предупредих, че в света ще има дефицит на дизелово гориво. Затова ние бяхме забранили износа, за да може да се произведе и съхрани това толкова ценно гориво, което с всеки изминал месец става по-ценно“, заяви той в Силистра.

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Според лидера на ГЕРБ международното напрежение, включително конфликтът с Иран и рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток, може да задълбочи недостига през следващите месеци. Като пример за сериозността на ситуацията той посочи опитите на американския президент Доналд Тръмп да осигури доставки на руски петрол за американските земеделски производители.

„Спрете да изнасяте нафтата, съхранявайте я в държавния резерв и произвеждайте повече. Това ще има пазар през следващите месеци, когато цяла Европа ще има нужда от него“, призова Борисов.

Той разкритикува управляващите за поскъпването на горивата въпреки заявените възможности на рафинерията да увеличи производството.

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Предложи намаляване на ДДС върху горивата

Борисов предложи временно намаляване на ДДС, като заяви, че подобна мярка може да облекчи потребителите с около 40 евроцента на литър. Според него необходимите средства могат да бъдат осигурени чрез съкращаване на държавните разходи.

„Намалете разходите. Дайте на хората, не им взимайте от джобовете“, заяви лидерът на ГЕРБ. Той отправи критики и към пътуванията на управляващите с правителствени самолети.

Предупреди за растящ държавен дълг

Борисов предупреди и за увеличаването на държавния дълг, което според него създава риск страната да попадне в дългова спирала. Той обвини управляващите, че не ограничават разходите и не предприемат достатъчно мерки срещу обедняването на домакинствата.

„Държавата върви в дългова спирала, гръцкия сценарий. Радев направи толкова бели. Замрази „Боташ“, но след като го размразят, ще ни представят фактурите. Финансовият министър ще трябва да калкулира всички тези разходи още отсега“, заяви Борисов.

Борисов обеща премахване на данъци за бизнеса

По отношение на бизнеса лидерът на ГЕРБ заяви, че партията му ще премахне данъците, които според него са били наложени по време на управлението на Румен Радев. Той определи предприемачите като основен двигател на икономиката и заяви, че държавата не трябва да възпрепятства дейността им.

„Тези хора имат заводи, фабрики, цехове, магазини. Те създават брутния вътрешен продукт. Искаме само държавата да не им пречи“, каза Борисов.

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Коментар за войната в Украйна и сигурността в Черно море

В изказването си Борисов засегна и международната обстановка, войната в Украйна и сигурността в Черно море. Той разкритикува работата на институциите във връзка с атаките срещу търговски кораби и заяви, че България трябва да разполага с повече информация за случилото се.

Лидерът на ГЕРБ подчерта и ролята на газопреносната инфраструктура, изградена по време на управлението на партията му, като определи „Балкански поток“ като стратегически актив за страната.

„Там, където тече газ, бомби не падат. Ние направихме най-добрата газопреносна мрежа и единствено „Балкански поток“ работи“, заяви Борисов.