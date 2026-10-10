Борисов атакува Радев за износа на горива: Предупредих, че това е груба грешка

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува правителството на Румен Радев за решението да бъде отменена забраната за износ на нефтопродукти от България. Повод за позицията му стана новината за споразумението между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин за доставките на руски дизел на световния пазар.

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В публикация в социалните мрежи Борисов цитира съобщението на Тръмп в Truth Social и припомни решението на Народното събрание от 23 септември 2026 г. да отмени ограничението за износ на нефтопродукти.

„Тогава предупредих публично, че освобождаването на износа на нафта е груба грешка, която ще донесе големи печалби за определени търговци за сметка на потребителите. Предупредих, че не може интересите на няколко човека да бъдат по-важни от интересите на българските земеделци, превозвачи, предприятия и предприемачи“, написа лидерът на ГЕРБ.

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Борисов отправи критики и към политиката на държавата по отношение на осигуряването на горива за вътрешния пазар.

„Докато другите държави правят всичко възможно да осигурят горива за собствените си икономики, ние позволяваме те да напускат страната. Кой има интерес от това? Със сигурност не българските производители и потребители. Държавата трябва да защитава националния интерес, а не да попълва сметките на няколко човека“, заяви той.