България

Бомби със закъснител в държавните финанси: Изплуваха скрити ангажименти за милиарди

Времето на фискалните илюзии приключи. Това заяви в декларация от трибуната в пленарна зала председателят на парламентарната група „Прогресивна България” Петър Витанов

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 юни 2026, 11:52
Бомби със закъснител в държавните финанси: Изплуваха скрити ангажименти за милиарди
Петър Витанов   
Източник: БГНЕС

В ремето на фискалните илюзии приключи. Избираме по-трудния, но по-честния път - да възстановим стабилността на публичните финанси, да защитим интереса на данъкоплатците и да създадем условия за устойчив икономически растеж. Това заяви в декларация от трибуната в пленарна зала председателят на парламентарната група „Прогресивна България” Петър Витанов.

Пред народните представители той подчерта, че през следващите седмици предстои обсъждане на нещо повече от един закон за бюджета, а именно – цената на популизма, сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани. „Обсъждаме отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата”, допълни Витанов.

Той обясни, че бюджетът не е просто сбор от числа, той е въпрос на сигурност за семействата, предвидимост за бизнеса и стабилност за държавата. “Това не е бюджет на илюзиите. Това е бюджет на реализма, отговорността и оздравяването”, заяви Витанов.

В декларацията от името на парламентарната група народният представител отговори на критиките на опозицията, като посочи, че те идват от политически сили, чиято политика остави след себе си реален дефицит от 7.4% при непроменени политики за тази година. „Трудно е да приемем подобни поучения от хората, които създадоха проблема, а днес очакват други да го решават”.

Основното предизвикателство пред управлението на „Прогресивна България” не е просто размерът на дефицита. Истинският проблем е наложеният през последните години порочен модел на бюджетиране – модел, основан на непрекъснато увеличаване на публичните разходи без необходимата връзка с производителността на труда и реалните възможности на икономиката, каза още Петър Витанов.

В декларацията беше посочено още, че настоящото правителство е наследило значителни финансови ангажименти, поети през предходните години без необходимото финансово обезпечение. Наследените ангажименти възлизат на около 2.2 милиарда евро, или близо 2% от брутния вътрешен продукт, като плащанията по тях следва да бъдат извършени през 2026 година.

„Предходните управления натрупаха огромни финансови ангажименти през 2024 и 2025 г., оставяйки бомби със закъснител в държавните финанси. Беше създадена непоследователна и финансово необезпечена инвестиционна политика. На хартия бяха раздавани обещания чрез дълги списъци с проекти в приложенията към бюджета. Истината, която не беше казана на кметовете, бизнеса и гражданите, е, че зад много от тези проекти не стоеше реално осигурено финансиране. Хората бяха оставени с очаквания, които държавата не беше подготвена да изпълни”, напомни председателят на ПГ „Прогресивна България”. Той определи предишното управление като политика на отлагане на проблемите. “Затова ние спираме раздаването на сляпо. Всеки лев от тези наследени ангажименти ще бъде разплатен само след безкомпромисни проверки от АДФИ, МРРБ и ДНСК, а Сметната палата ще извърши пълен одит в АПИ”, посочи Витанов.

Характерно за доскорошното управление на финансите беше и задържане на плащания, прекатегоризиране на разходи, изземване на авансови приходи и системна декапитализация на държавните предприятия. „Изсмукваше се ликвидността на държавата, за да изглеждат добре числата за една година, без никаква грижа какви ще бъдат последствията през следващата”, се подчерта в декларацията.

Въпреки опитите на опозицията да прехвърлят вината за процедурата по свръхдефицит на новото правителство, докладът на Европейската комисия е ясен – процедурата е следствие от липсата на компенсаторни мерки за рязко нарастналите разходи през предходните години. Задачата на управлението на „Прогресивна България” е да се намери решение за утрешния ден.

Предложеният бюджет предвижда дефицит от 5.7%, като след прилагането на европейската дерогация за разходите за отбрана той ще бъде под 5%. Петър Витанов подчерта,  че средствата за сигурност и отбрана са стратегически необходими в условията на усложнена международна среда.

С мерките, предложени от Министерството на финансите за 2026 г., се планира фискална корекция за над 2 милиарда лева, което представлява близо 2% от БВП и значително надхвърля стандартния темп на консолидация, препоръчван от Европейската комисия. От парламентарната трибуна Витанов заяви, че по-рязкото ограничаване на разходите би застрашило икономическия растеж, инвестициите, заетостта и доходите на гражданите.

„Няма да позволим стремежът към добри счетоводни показатели да се превърне в удар върху българските граждани. Нашият подход е различен.Оздравяваме държавните финанси решително и по-бързо от европейските изисквания, но без да поставяме под риск икономическия растеж”, посочи Петър Витанов.

Той опроверга спекулациите за таван на дълга от 9.4 милиарда евро и допълни, че 3.2 милиарда евро от тази сума представляват средства по европейската програма SAFE. Те няма да бъдат усвоени през тази година, но по технически причини трябва да бъдат включени в общия дългов таван. Останалата част е необходима за възстановяването на силен и устойчив фискален резерв.

Овладяването на тежката ситуация, която правителството наследи, няма да се случи чрез орязването на доходите на работещите българи, тежестта на консолидацията няма да бъде прехвърлена върху хората. Тя ще бъде понесена чрез затваряне на течовете в системата, ограничаване на злоупотребите, по-справедливо облагане на определени дейности и оптимизация на администрацията. Мерките, които се предвиждат, са също намаляване на  възнагражденията в ръководствата на държавните предприятия и бордове, ограничаване на раздути контролни структури. Ще бъде сложен край на порочните практики при индексациите на договорите и ще бъде въведен по-строг контрол върху авансовите плащания. А средствата за пътища и общини ще се разплащат само след стриктен контрол от компетентните институции, категорично заяви Петър Витанов.

В заключение народният представител подчерта, че България се нуждае от политика на финансова отговорност, която да възстанови стабилността на публичните финанси, да защити интересите на данъкоплатците и да създаде условия за устойчив икономически растеж. „Това е политика на отговорност. Това е политика на стабилност. И това е политиката, която България заслужава”, заяви още Витанов.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА    
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