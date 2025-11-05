БНБ представи официално българските евромонети

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Г лавният касиер на БНБ представи българските евромонети пред екип на NOVA. Стартовият пакет може да бъде закупен от 1 декември.

Приемствеността, идентичността, лесната разпознаваемост и традицията са водещи при избора на дизайн на българските евромонети, разказват от Централната ни банка.

„Така сме правили елементите, че да бъдат широко приети от всички хора — не само в България, а и в държавите от еврозоната. От 1 до 50 цента „Мадарския конник" отново го изобразихме — това носи послание от предишните ни серии монети. На монетата от 1 евро изобразихме Иван Рилски — духовник, небесен покровител на българския народ. А на 2 евро — Паисий Хилендарски - будител”, обясни Стефан Цветков, главен касиер на БНБ.

Монетата от 20 цента е със специфична форма т.нар. „испанско цвете“, а тази от 2 евро има и специален надпис по страничната си част, известна още като гурт - „Боже, пази България”.

„Говорим за тази приемственост и идентичност. Това се случва в нашето монетосечене от 1882 до 1943 г.”, заяви Стефан Цветков.

Евромонетите преминават през няколко нива на одобрение, последното — това на Европейската комисия.

„Самото одобрение от ЕК траеше около три месеца. Две са местата, където се секат монетите — нашият Монетен двор и словашкият Монетен двор. Количеството, което вече пуснахме от 1 ноември за първоначално зареждане на банките, ще е достатъчно, за да може монетите да се разпространят широко”, каза Цветков.