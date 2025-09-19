България

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември

19 септември 2025, 07:01
Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес
Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект
Пожар пламна в София

Пожар пламна в София
На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС
Предлагат децата да подават сигнали за насилие

Предлагат децата да подават сигнали за насилие
Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.
И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

И Севлиево остава без вода - четири дни седмично

П арламентарната комисия по бюджет и финанси ще проведе среща с мисията на Международния валутен фонд днес. От финансовата институция са на посещение в България като част от ежегодния преглед на българската икономика.

Екипът на организацията, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември 2025 г. като част от консултациите, които се провеждат периодично с всички държави членки, предава NOVA.

В програмата на служителите са включени срещи в Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни институции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.

Източник: NOVA, Министерство на финансите    
МВФ Комисия по бюджет и финанси
Последвайте ни
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо очите на кучето ми са червени

Защо очите на кучето ми са червени

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Intel

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Технологии Преди 1 час

Сделката може да спаси Intel от крах

САЩ наложиха вето върху призив на ООН за примирие в Газа

САЩ наложиха вето върху призив на ООН за примирие в Газа

Свят Преди 8 часа

Морган Ортагъс: Съединените щати отхвърлят тази неприемлива резолюция

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

Ливан призовава международната общност на помощ

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

България Преди 11 часа

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Свят Преди 12 часа

Според Тръмп за Украйна ще бъде намерено решение

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 12 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Свят Преди 13 часа

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Свят Преди 13 часа

Зеленски: От началото на операцията са възвърнати 160 квадратни километра и седем населени места

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 14 часа

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 14 часа

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 14 часа

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Свят Преди 14 часа

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

150 флакона с райски газ на училищно парти в Неделино

България Преди 15 часа

Дискотеката е била организирана в двора на училището

<p>Възходът и падението на Джими Кимъл</p>

От църквата до Холивуд: Възходът и падението на Джими Кимъл

Любопитно Преди 15 часа

Джими Кимъл, е изправен пред тежки последици заради коментарите си за скорошната смърт на Чарли Кърк

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Сценаристка от "Живите мъртви" е убита в катастрофа, шофьорът избяга с голф стиковете си

Свят Преди 15 часа

Заподозреният шофьор, предизвикал катастрофата, Бък Ролинс, извадил голф стиковете си от разбитата си кола, преди „спокойно да се отдалечи от местопроизшествието“

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

Жестоко убийство на жена пред блок във Варна

България Преди 15 часа

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат от нанесени ѝ прободно-порезни рани

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 септември, петък

Edna.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Витор Перейра преподписа с Уулвърхемптън въпреки последното място в Премиър лий

Gong.bg

Байерн Мюнхен загуби Йосиш Станишич поне за две седмици

Gong.bg

Есента идва със слънце и летни температури

Nova.bg

Дрон-дилемата пред САЩ: Защо най-модерната армия в света наваксва на съвременното бойно поле

Nova.bg