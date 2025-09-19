Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

П арламентарната комисия по бюджет и финанси ще проведе среща с мисията на Международния валутен фонд днес. От финансовата институция са на посещение в България като част от ежегодния преглед на българската икономика.

Екипът на организацията, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември 2025 г. като част от консултациите, които се провеждат периодично с всички държави членки, предава NOVA.

В програмата на служителите са включени срещи в Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни институции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.