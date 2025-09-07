„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

В ече три седмици няма и следа от трима от осъдените членове на една от най-зловещите престъпни групи в българска история – „Наглите“.

Изчезналите са Прокопи Прокопиев – Културиста, Ивайло Евтимов – Йожи и Даниел Димитров – Релето, без официално обяснение, а близките им подадоха сигнали, след като един от тях пропуснал рождения ден на детето си.

Престъпната група „Наглите“ отговаря за мащабна серия от отвличания в България, извършена между 2007 и 2009 година. Според официалната информация те са искали откуп в размер на 3 милиона и 81 хиляди евро. Никоя от жертвите им не е получила обезщетение, въпреки причинените психологически и материални щети.

Бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата, говори пред NOVA след дългогодишно мълчание. В момента той живее извън България.

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван. Синът ми плати 517 хиляди евро за откупа. След това живях с охрана 6 месеца. Бизнесът ми фалира две години по-късно. Никой от държавата не дойде да ми предложи помощ, съдействие, нито да ме пита дали имам нужда от обезщетение“, сподели Киров.

По думите му изчезването на тримата може да е свързано с разпределение на пари, останали от времето на активността на групата.

„Много години минаха, но допускам, че има напрежение около тези 3 милиона евро. Знам, че има и спекулации, че някои от жертвите им търсят отмъщение. Може и да е така, но подобна организация е изключително трудна“, смята той.

Киров разказа и за личната си среща с част от похитителите: „Единият мъж носеше маска, но видях очите му – изпъкнали, като на болен от базедова болест. По-късно в самолет към София срещнах човек със същите очи. Не беше сред осъдените.“

Той смята, че осъдените са били само част от структурата, а реалните поръчители и организатори са останали в сянка.

„За мен ‘Наглите’ вече са затворена страница. Не живея с омраза, преодолях страха“, каза Киров.

