Бенямин Нетаняху поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност

България

Премиерът на Израел e провел телефонен разговор с министър-председателя

10 май 2026, 09:47
Източник: AP/БТА

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на „Прогресивна България“ на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

По време на разговора са били обсъдени теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Израел.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. 

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Лято 2026: Колко ще ни струва почивката в Гърция

Транспортът и атракциите са поскъпнали драстично, но храната по заведенията остава по-евтина от тази в София

Днес е неделята на самарянката, честваме и възстановяването на Българската патриаршия

Почитаме и паметта на един от дванадесетте апостоли на Исус Христос

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Много смартфони вече предлагат поне 8GB или 12GB системна памет, която надграждат допълнително с "виртуална" памет. Функцията трябва да помогне за работата с много приложения, но се оказва, че може и да е в основата на някои проблеми на смартфоните

Минимум неща, максимум емоции. Казваме ви как да „рестартирате“ напълно ума си за 3 дни в Турция

Джорджия Мелони реагира на шокиращ дийпфейк

Мелони публикува въпросното изображение във Facebook

Слънце, но и гръмотевици в неделя: Къде ще вали и какви ще са температурите

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

Навръх Деня на победата руският президент Владимир Путин обяви, че конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза. Той изрази готовност за диалог с Европа чрез посредничеството на Герхард Шрьодер и постави условия за среща със Зеленски

Коща: ЕС е готов за преговори с Русия за мир в Украйна

В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че ЕС е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украйна

„Космическо съзнание“ или прах в очите: Защо САЩ никога няма да разкрият цялата истина за НЛО

След като САЩ разсекретиха 160 документа за извънземен живот, ветеранът в изследванията на НЛО Денис Андерсън предупреждава: властите ни дават само „най-безобидното“, докато истинският феномен остава непредсказуем и извън нашия контрол

Областният управител на Софийска област подава оставка

Това заявява в публикация във Фейсбук областният управител на Софийска област Иван Димитров, в която се обръща към вицепремиера Иво Христов

Кой е Виджай – актьорът, който навлезе в индийската политика, печелейки ключови избори

С обещания за злато, социални помощи и икономически възход, актьорът използва армия от фенове и изкуствен интелект, за да събори утвърдените политически династии

Амал Клуни зашемети Сен Тропе с дръзка визия за 65-ия рожден ден на Джордж Клуни

Адвокатката по правата на човека Амал Клуни демонстрира безупречен стил и смелост, избирайки визия директно от модния подиум на Pucci, за да отпразнува 65-ия рожден ден на съпруга си Джордж в Сен Тропе

Германец осъди туроператор за липса на шезлонги в Гърция

Германски турист спечели дело срещу туроператор, след като почивката му на остров Кос бе провалена от липса на свободни шезлонги. Съдът присъди обезщетение от 1200 долара за семейството, принудено да седи на земята при 35-градусова жега в луксозен хотел

Васил Терзиев предлага СО да придобие фигурите от Паметника на Съветската армия

Това се посочва в доклад на кмета, включен в дневния ред за предстоящото заседание на Столичния общински съвет (СОС) на 14 май

Израел наруши примирието, уби седем души в Ливан

По-рано днес ливанските власти съобщиха за смъртта на сирийски гражданин, убит от израелски дрон, докато е бил с 12-годишната си дъщеря

Стрелба по автобус в Перник, няма пострадали

В превозното средство е имало трима пътници, шофьор и кондуктор

