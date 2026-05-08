Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Изборът на лилав костюм със златисти елементи за гласуването на кабинета в парламента бе разчетен като послание за стабилност при прехода на властта

8 май 2026, 13:46
В деня, в който Народното събрание избра 107-ото правителство на България, протоколът и невербалното поведение на официалните лица също станаха обект на коментари. Появата на Десислава Радева до съпруга ѝ Румен Радев в момента на поемането на министър-председателския пост бе разчетена от анализаторите като предварително планиран елемент от визуалната дипломация на новата премиерска двойка.

(Във видеото: България има ново редовно правителство)

Институционална опора и символиката на лилавия цвят

Влизането на премиерската двойка в сградата на парламента ръка за ръка бе разчетено като знак за взаимна подкрепа в периода на преход на властта. За събитието Десислава Радева избра лилав костюм с класическа кройка и златисти акценти.

В полето на политическия протокол и приложната психология изборът на цветове рядко е въпрос на случайност:

Цвят на властта и прехода: Исторически лилавият цвят се свързва с държавническото достойнство, но в съвременния политически контекст той е символ на трансформация, баланс и преход към нов етап — послание, което напълно кореспондира с безпрецедентния преход на Радев от президентската институция към изпълнителната власт.

Баланс между традиция и модерност: Класическата линия на костюма, съчетана с модерно излъчване и обрано присъствие, излъчваше институционално спокойствие и предвидимост на фона на усложнената парламентарна обстановка.

Присъствието на Десислава Радева в парламента

Присъствието на Десислава Радева на трибуните на Народното събрание съвпадна с финализирането на прехода на Румен Радев от президентската институция към изпълнителната власт. Предсрочното му оттегляне от „Дондуков“ 2, за да оглави редовното правителство, бе съпроводено с интензивни политически дебати през последните месеци, което направи присъствието на съпругата му в пленарната зала обект на засилен интерес.

Вижте как бившият служебен министър Емил Дечев „открадна шоуто" в НС със своята вратовръзка в нашата галерия. 

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Демерджиев: Основната ни заявка е борбата с корупцията и възстановяването на справедливостта

България Преди 21 минути

Служителите на МВР трябва да разберат, че изборите свършиха и няма време за губене“, каза пред журналисти министърът на вътрешните работи

До месец правителството ще внесе проект за редовен бюджет за 2026 г.

България Преди 38 минути

Реалният бюджетен дефицит е по-голям от официално обявения, тъй като съществуват много скрити разходи, обяви финансовият министър Гълъб Донев

Енчо Керязов - световноизвестният български акробат е новият спортен министър

България Преди 53 минути

Името му бе представено като част от предложенията на формацията за бъдещ управленски екип

Опитният администратор Гълъб Донев поема финансите

България Преди 54 минути

Бившият служебен премиер и депутат от „Прогресивна България“ влиза в изпълнителната власт с фокус върху преструктуриране на бюджета

Александър Пулев в новият вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

България Преди 55 минути

Финансовият експерт от Оксфорд поема мегаминистерството с мандат за привличане на стратегически инвестиции и технологична модернизация на българската индустрия

Кой е Иво Христов Петков - вицепремиер в кабинета "Радев"

България Преди 56 минути

Христов е роден на 8 октомври 1970 г. в Истанбул, съобщиха от пресцентъра на „Прогресивна България“. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел

Кой е Атанас Пеканов - вицепремиер в кабинета на Румен Радев

България Преди 57 минути

Икономистът е предложен от „Прогресивна България“ за ключовия ресор по управление на европейските фондове и модернизацията на икономиката

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

България Преди 58 минути

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 59 минути

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Велислава Петрова-Чамова в новият министър на външните работи

България Преди 1 час

Тя има дългогодишен международен опит в сферите на науката, глобалните въпроси и политиката

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 1 час

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

България Преди 1 час

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

България Преди 1 час

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 1 час

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

България Преди 1 час

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

България Преди 1 час

