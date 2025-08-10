Бедственото положение в Сунгурларе и околните села остава в сила

Градусите скачат още: Жълт код за опасни горещини в 21 области в страната

Остава в сила бедственото положение в Сунгурларе заради големия пожар. В събота то бе обявено със заповед на кмета на община Сунгурларе в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево за неопределено време.

В района на тези населени места са изгорели над 10 000 декара смесена гора - иглолистна и широколистна, сухи треви и храсти. На помощ на пожарникарите са се притекли и земеделски производители с тежка техника. В неделя сутрин изпратеният на помощ военен хеликоптер "Кугър" от авиобаза "Крумово" извърши първите си курсове по гасене на пожара.

„В момента ситуацията е малко по-спокойна от вчерашния ден. Цяла нощ работихме и успяхме да загасим две огнища и фронт, който е в посока село Бероново и беше притеснително за нас”, посочи в ефира на NOVA директорът на пожарната в Бургас стaрши комисар Николай Николаев.

Той добави, че все още има огнища, които са опасни. Работата ще продължи както по земя с пожарна техника, така и по въздух.

„Очакваме още два самолета, които са от Швеция. Направена е организация. Имаме и обещан хеликоптер от Ново село, който да се включи в подкрепа за гасенето на пожарите”, заяви още старши комисар Николов.

Кметът на община Сунгурларе подчерта, че към момента няма нанесени материални щети.

„Не са засегнати жилищни сгради и постройки. Евакуираните хора пренощуваха в Дневния център за възрастни хора в Сунгурларе”, каза инж. Димитър Гавазов.

В събота 40 души от Дома за възрастни хора в село Славянци бяха евакуирани.

„Имаме готовност да върнем евакуираните в дома, ако бъдем убедени, че няма опасност за тях”, заяви инж. Гавазов.