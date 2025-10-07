Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

Н овоизбраната кметица на западногерманския град Хердеке бе открита в дома си с животозастрашаващи рани, които се предполага, че те са получени при нападение с хладно оръжие, предаде ДПА.

Ирис Щалцер от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) е получила множество прободни рани, заявиха представители на полицията. По думите им Щалцер първоначално е била в съзнание, но инцидентът е бил толкова сериозен, че е можело тя да бъде транспортирана до болница единствено с хеликоптер.

❗️🔪🇩🇪 - In Herdecke, North Rhine-Westphalia, newly elected mayor Iris Stalzer (57, SPD) was found severely injured in her apartment on Tuesday with multiple stab wounds to her abdomen and back, leaving her in critical condition as doctors fight for her life.



The attack… pic.twitter.com/1uizMPfgYu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 7, 2025

Сигналът до спешните служби е подаден от децата на Щалцер, които са на 15 и 17 г. Те казват, че са открили майка си със сериозни рани в дома им.

В момента в Хердеке, който се намира в провинция Северен Рейн-Вестфалия, тече мащабна полицейска операция, каза говорител на полицията в съседния град Хаген, без да оповестява повече детайли.

Петдесет и седем годишната Щалцер спечели произведения на 28 септември балотаж за кметския пост в Хердеке с 52,2% от гласовете. Засега не е ясно дали нападението срещу нея е политически мотивирано.

"Получихме съобщение за отвратителното престъпление в Хердеке. Случаят трябва да бъде изяснен много бързо", написа германският канцлер Фридрих Мерц в социалната мрежа "Екс". "Боим се за живота на избраната кметица Ирис Щалцер и се надяваме тя да се възстанови напълно", добави германският канцлер.

Mayor of Herdecke SPD (Social Democratic Party) stabbed and in serious condition – police take adopted son (15) away in handcuffs. pic.twitter.com/ZPmuOOebBG — TEMPLORIAN (@Templorian) October 7, 2025

Генералният секретар на ГСДП Тим Клюсендорф каза, че е "дълбоко натъжен от новините, свързани с Хердеке". "Страхуваме се за нашата съпартийка и кметица и мислите ни са с нейните роднини", добави той.

Хердеке е малко градче по поречието на река Рур с население от около 22 500 души.