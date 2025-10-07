Адвокат хвърли обувка по върховния съдия на Индия след спор за индуистко божество

И ндийски адвокат хвърли обувка по върховния съдия на страната Б. Р. Гаваи по време на съдебно заседание в Делхи, след като се разгневил на негови коментари, свързани с индуистко божество, пише BBC .

Ракеш Кишор предприел атаката в понеделник в хода на съдебните процедури — действие, което в Индия се възприема като тежка публична обида и сериозен пробив в сигурността.

Трима адвокати, присъствали в залата, потвърдиха пред Би Би Си, че обувка е била хвърлена по съдията, като един от тях уточнил, че „тя леко докосна върховния съдия и още един съдия, след което падна зад тях“.

Докато бил извеждан от охраната, Кишор бил чут да казва: „Индия няма да търпи обиди към Санатан Дхарма [индуизма]“. Малко след инцидента той бил временно отстранен от адвокатската си практика.

Адвокат Рави Шанкер Джа, който бил свидетел на случката, разказа пред Би Би Си: „Той хвърли обувката и вдигна ръка, за да покаже, че именно той го е направил. След като бе задържан от охраната, върховният съдия помоли адвокатите да продължат с аргументите си и да не се разсейват.“

Според друг очевидец, адвокат Анас Танвир, съдия Гаваи запазил пълно спокойствие през цялото време.

Самият върховен съдия не е направил публичен коментар по случая. Индийските власти по-късно заявиха, че срещу Кишор няма да бъдат повдигнати обвинения.

В интервю за индийското издание The Print Кишор обясни, че действията му са били провокирани от неотдавнашен съдебен отказ на колегия, ръководена от съдия Гаваи. По време на делото магистратът направил коментар за индуисткия бог Вишну, който предизвикал бурна реакция.

Миналия месец съдът отхвърлил петиция за възстановяване на седемфутова статуя на бог Вишну в храм в щата Мадхя Прадеш. При обявяването на решението съдия Гаваи заявил: „Това е чисто показно дело... Отидете и попитайте самото божество да направи нещо.“

Изказването било широко разкритикувано, като някои го възприеха като подигравка с индуистките вярвания. Впоследствие съдия Гаваи пояснил, че уважава „всички религии“, съобщи агенция Press Trust of India.

„Той не само отказа да уважи молбата, но и се подигра с бог Вишну“, заявил Кишор пред The Print. По думите му, от 16 септември — когато били направени тези изказвания — той „не е могъл да спи“.

Министър-председателят Нарендра Моди нарече нападението „крайно осъдително“ и се присъедини към вълната от критики, дошли от всички политически среди. Според PTI, Моди е разговарял лично със съдия Гаваи и е заявил, че „атаката възмути всеки индиец“ и че „в обществото ни няма място за подобни недостойни действия“.

Хвърлянето на обувка по някого публично се смята за акт на дълбоко неуважение и унижение в Индия и редица други страни.

По-рано тази година обувка беше хвърлена по президента на Кения Уилям Руто по време на митинг.

През 2008 г. иракски журналист направи същото спрямо тогавашния президент на САЩ Джордж Буш в знак на протест срещу американската инвазия в Ирак.