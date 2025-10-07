България

Българка е осъдена на 3 години затвор в Русия - друга е задържана за 2 месеца

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра

7 октомври 2025, 21:24
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е дна българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщава министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Стела Николова и Ивайло Мирчев.  

На 9 септември българска гражданка е осъдена в Русия на три години лишаване от свобода в наказателна колония от общ режим по обвинение в „публично оправдание на тероризма". Основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари относно статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, обяснява министърът. Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, добавя министърът.

Арестуваха българка в Русия

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра. От страна на българското посолство са предприети незабавни действия за изясняване на обстоятелствата около задържането и в спешен порядък е изпратена вербална нота до Министерството на външните работи в Руската федерация с искане за предоставяне на информация по случая. През май 2025 г. е получен кратък официален отговор от руската страна, който потвърждава задържането на българската гражданка. От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, отговаря Георг Георгиев.

Министерството на външните работи (МВнР) оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна, посочва министърът. МВнР продължава да следи случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие и консулска защита.

МВнР: Русия не дава информация за българина задържан в Крим

Задържаната за два месеца гражданка е българска студентка в Москва, посочва Георгиев. Тя е задържана по обвинение в измама. Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая. Завеждащият консулската служба е присъствал на съдебното заседание, проведено на 26 септември, на което съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок от два месеца. МВнР продължава да следи случая, обяснява външният ни министър.

Относно трети случай министърът посочва, че е направена справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от „Росфинмониторинг“, като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка. Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода. Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Български граждани в Русия Задържани българи Осъдена българка Лишаване от свобода Георг Георгиев Министерство на външните работи Свобода на словото Крим Руска агресия срещу Украйна Консулска защита
