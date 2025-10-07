Мащабна аварийна операция в части от Германия заради газов облак, който може да е токсичен

В германския град Майнашаф е в ход мащабна аварийна операция, след като в резултат на инцидент в промишлен завод се е образувал газов облак, съобщиха тази вечер местните власти, предаде ДПА.
Облакът се носи към близкия град Ашафенбург, което накара властите да призоват местните жителите да останат в домовете си и да приберат всички, които са навън.
Durch einen Störfall in einem Galvanikbetrieb ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Sie zieht über #Aschaffenburg.— BR24 (@BR24) October 7, 2025
Mehr Infos: https://t.co/31lW3OpFWe pic.twitter.com/nMD0m9ZRxs
Германската Федерална служба за гражданска защита съобщи, че газовият облак може да е токсичен.
Местните жители бяха помолени да помогнат на децата и уязвимите хора, да подслонят тези, които са изложени на риск, и да следват указанията на полицията и пожарната служба.
Властите препоръчаха също така прозорците и вратите да се държат затворени и да се изключат вентилационните и климатичните системи.
Chillig— Nick (@ItsHeli0s) October 7, 2025
Warnung wegen chemieunfall im ganzen LK pic.twitter.com/omp6FZXLOz
Причината за инцидента в завода и пълният мащаб на аварията все още неясни.
Майнашаф и Ашафенбург са съседни градове, разположени на няколко километра един от друг, а големият германски град Франкфурт се намира на северозапад.