Киев търси решение за Хмелницката АЕЦ без помощ от България

Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство, каза Светлана Гринчук

7 октомври 2025, 21:53
Киев търси решение за Хмелницката АЕЦ без помощ от България
Източник: БТА

У крайна разработва варианти за завършване на Хмелницката атомна електроцентрала без използване на оборудване руско производство, предлагано от България. Това заяви министърът на енергетиката Светлана Гринчук на брифинг, цитирана от агенция Укринформ.

"Разглеждаме различни варианти. Не бих искала да се спирам само на българските блокове. Ако там не се получи, трябва да обмислим други варианти и в момента ги разработваме", каза министърът.

Украйна прие закон да закупи оборудването от АЕЦ "Белене"

Гринчук подчерта, че Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство.

Украйна чака официална българска позиция за реакторите

На 11 февруари 2025 г. Върховната рада подкрепи решението за закупуване на оборудване руско производство от България за доизграждането на два енергоблока в Хмелницката АЕЦ. За реалното начало на строителството обаче е необходимо парламентът да приеме отделен закон.

През април вицепремиерът на България Атанас Зафиров изненадващо обяви, че страната ни няма да продаде на Украйна двата реактора от недовършената АЕЦ "Белене", които се планираше да бъдат използвани за проекта в Хмелницки. През юни обаче тогавашният украински енергиен министър Герман Галушченко призна, че България не е отказала официално да продаде руското си оборудване.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Украйна Хмелницка АЕЦ България Руско оборудване АЕЦ Белене Атомна енергетика Енергийни блокове Ядрени реактори Светлана Гринчук Доизграждане
