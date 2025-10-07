Любопитно

Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи

Клиентите на Пощенска банка могат да се възползват от услугата както в дигиталните канали, така и в клоновете на банката

7 октомври 2025, 17:20
Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи
Източник: SEPA Instant

В съвременната финансова среда, където времето е стратегически ресурс, Пощенска банка прави важна крачка напред с въвеждането на SEPA Instant – услуга, която променя начина, по който клиентите управляват своите средства. Това е не просто технологична иновация, а нов стандарт за незабавни плащания в евро, който отговаря на нуждите на модерния потребител – бързо, сигурно и достъпно.

  • Какво получават клиентите на Пощенска банка?

SEPA Instant е междубанков превод в евро, който се извършва в реално време – до 10 секунди, независимо от деня, часа или празничния календар. За разлика от стандартните банкови трансакции, които се обработват само в рамките на работното време и в делнични дни, SEPA Instant работи денонощно, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Това означава, че клиентите на Пощенска банка могат да нареждат и получават преводи по всяко време – през мобилното приложение, интернет банкирането или в банков офис – без да се съобразяват с графици и ограничения.

  • За кого е предназначена услугата?

SEPA Instant е достъпна както за физически лица, така и за бизнес клиенти, като позволява изпращане на суми до 15 000 евро, а получателят не е ограничен в размера на трансакцията. Това я прави изключително подходяща както за ежедневни лични трансакции, така и за бизнес плащания, при които времето е критичен фактор.

Ключово предимство е, че SEPA Instant не носи допълнителни разходи за клиента – таксите са същите като при стандартните SEPA преводи, което прави услугата не само бърза, но и икономически ефективна.

Със SEPA Instant клиентите получават незабавен статус на трансакцията, което им позволява по-добър контрол върху паричните потоци и по-ефективно управление на финансите.

  • Част от единна европейска платежна зона

SEPA Instant е част от единната SEPA зона, която обхваща всички държави от Европейския съюз, както и няколко страни извън него – включително Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино, Андора и Ватикана. Благодарение на единните стандарти, трансферите в евро се извършват при същите условия, както вътрешните преводи в рамките на една държава – бързо, лесно и безпроблемно.

С въвеждането на SEPA Instant, Пощенска банка прави поредна стъпка в трансформацията на финансовото ежедневие на своите клиенти. Това е крачка напред към по-свързана, по-бърза и по-сигурна Европа, в която парите се движат със скоростта на дигиталния свят.

Източник: SEPA Instant    
Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

Частично срутване на сграда в Мадрид, има хора в неизвестност

„Тук си!": Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

„Тук си!": Неловката среща на Бен Афлек и Дженифър Лопес на червения килим (ВИДЕО)

Русия:

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

Диетата на 117-годишна жена може да помогне на всички ни да живеем по-дълго

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

Германия стимулира продажбите на EV чрез освобождаване от данък

България пред криза, която тихо расте

<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Как сривът на Макрон разклаща Европа
Как сривът на Макрон разклаща Европа

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

В Къщата ще настъпи военно положение

Дронове удариха рафинерия в сибирския град Тюмен

Дронове удариха рафинерия в сибирския град Тюмен

Властите съобщават, че изпратените на място спасителни екипи са предотвратили експлозия

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в "Игри на волята"

Ключова капитанска битка променя хода на Войната на племената в "Игри на волята"

Още един от Победителите влиза в голямата игра

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

БДЧР не е съгласувала строежи в коритото на река Дращела в Елените

Проверката на място е установила, че тя преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

Даниел Митов: СО допусна София да потъне в боклук

Той отбелязва, че МВР е било въвлечено в тази кампания чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

ТЕЦ "Бобов дол" трябва да плати 270 000 лева заради замърсяване

"Дружеството е извършител на множество други нарушения", пише в съдебното решение

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината"

Вицепрезидентът връчи наградите за „Кмет на годината"

Всички общини трябва да бъдат равнопоставени, заяви Илияна Йотова на церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината"

7-те най-големи секс мита в историята

7-те най-големи секс мита в историята

Да си го признаем - когато мислим за история, думата „сексуално просветление" рядко ни идва наум

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

ВСС пита съдиите във ВАС дали някой иска да бъде и.ф. председател на съда

ВСС поиска от Народното събрание тълкуване на закона за ВАС

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Украински дрон атакува руска АЕЦ, разби се в охладителна кула

Дронът не е причинил щети

<p>Скалата коментира провала на последния си филм</p>

Дуейн "Скалата" Джонсън коментира финансовия провал на последния си филм

Филмът „The Smashing Machine" събра само 5,9 милиона долара в американския боксофис, което е най-слабият дебют в кариерата на Джонсън

<p>Кой пали камионите за отпадъци&nbsp;в София?</p>

ДБ настоява министърът на МВР да изиска информацията за разследването за палежите на камиони за отпадъци в София

Подкрепа за кмета Васил Терзиев изрази и коалиционният им партньор - "Продължаваме промяната"

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Източник на Ройтерс от "Хамас" е казал, че групата е поискала ясен график за изтеглянето на Израел и гаранции, че войната ще приключи

„Как да убия приятеля си по време на час" - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

„Как да убия приятеля си по време на час" - дете е арестувано след въпрос към ChatGPT

Дигиталните действия имат реални последствия в света – и че обучението в дигитална отговорност вече е толкова важно, колкото и традиционното образование

<p>След потопа: КАБ призовават за пълен одит на устройствените планове в рисковите зони</p>

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от МОСВ, обявиха от КАБ

