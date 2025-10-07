България

Абсурд на столичното летище: Член на арменска делегация е накаран да се съблече

След този случай делегацията поема към Нови пазар и въпреки станалото на летището, все пак двата града се побратимяват

7 октомври 2025, 20:13
Абсурд на столичното летище: Член на арменска делегация е накаран да се съблече
Източник: Георги Димитров/Vesti

А рменска делегация е била спряна и проверена на софийското летище, а единствената жена в нея дори е била съблечена. Официалните лица дошли в България по покана на колегите си от община Нови пазар за побратимяването на двата града. Когато кацнали на родна земя обаче арменските общинари, начело с кмета, били щателно претърсени, въпреки че имали визи и официална покана.

С полет от Ереван до София на родна земя в малките часове 1 октомври кацат кметът на община Ани - средновековната столица на Армения, и неговият екип, по покана на община Нови пазар. През това време на софийското летище ги чакат домакините им, включително заместник-кметът на Нови пазар. Делегацията обаче се бави необичайно дълго.

Карен Алексанян, арменски бизнесмен: "Обажда се кметът на арменската община от границата, казва, че има някакъв проблем, после слушалката я взе служител на "Гранична полиция" - какви са тези хора? Аз им казвам - ще пристигат в България като гости, по покана на община Нови пазар. И ги помолих да ги посрещнат като гости. След час и половина-два излизат членовете на делегацията. След като граничарите говориха и със зам.-кмета, влизат вътре и започват да ги претърсват по най-безскрупулен начин. Общинска съветничка е накарана да се съблече."

По думите на Алексанян, който осъществява връзката с арменските общинари преди и по време на визитата им, граничарите се усъмнили в намеренията на делегацията:

"Главният секретар на общината беше вкаран в друга стая и са му казали - ти имаш друг билет, искаш да бягаш. И това при положение, че имат мултивиза за три месеца, и той отговаря, че има обратен полет на 4 октомври. Разопаковат им целия багаж, даже чупят рамка на картина, която носели. Според мен е поръчка - защото не е присъщо на българина така да посреща гости."

След този случай делегацията поема към Нови пазар и въпреки станалото на летището, все пак двата града се побратимяват. В позиция до БНТ кметът на Нови пазар Георги Георгиев заявява, че случилото се е грозен акт и настоява за извинение от органите.

Отговор от "Гранична полиция" все още липсва. От посолството на Армения у нас са изпратили и нота до Министерството на външните работи, но от ведомството посочиха, че такава все още не е получена.

Източник: БНТ    
Арменска делегация Софийско летище Гранична полиция Претърсване Събличане Побратимяване на градове Нови пазар Община Ани Дипломатически инцидент Неправомерни действия
