Активираха BG-Alert за евакуация на село Николово

Д игата на езерото в Лесопарк „Липник" край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни. Поради установяване на признаци за непосредствена опасност от скъсване на преградата e активирана системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите на Николово, а за Сандрово и Мартен за подготовка за евакуация. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото.

На място се намират кметът на община Русе Пенчо Милков, зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност" Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Пътят Николово – Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Осигурен е транспорт за частичната евакуация на селото. Зала „Арена Русе" ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово. Екип от социални работници и психолози са на място, като те ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели.