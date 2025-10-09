Aктивират BG-ALERT за евакуация на русенските села Николово, Сандрово и град Мартен

Д игата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни.

Поради установяване на признаци за непосредствена опасност от скъсване на преградата ще бъде активирана системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите на Николово, Сандрово и Мартен.

Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото.

На място се намират кметът на община Русе Пенчо Милков, зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Превозвачът по линия Русе-Николово-Долно Абланово-Просена и „Общински транспорт Русе“ ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите.

Пътят Николово – Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Зала „Арена Русе“ ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово. В момента екип от социални работници и психолози са на място, като те ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели.

Община Русе ще информира за развитието на обстановката и предприетите действия.