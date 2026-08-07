БАБХ спря внос на зеленчуци с пестициди и смокини с афлатоксини

Б ългарската агенция по безопасност на храните е спряла вноса на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли заради различни нарушения.
Сред недопуснатите пратки с продукти от неживотински произход има пипер и домати с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.
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Спрени са и пратки заради проблеми с документите
При фитосанитарния контрол не са допуснати и пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в сертификатите им.
Спрени са и лимони поради незадоволителна документална проверка.
При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и дъвчещи предмети за кучета. Причината е незадоволителна идентификационна или документална проверка.
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24 уведомления в европейската система
За установените случаи са създадени общо 24 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи RASFF на Европейската комисия.
От БАБХ посочват, че контролът е постоянен и има за цел да не се допускат несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да се гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.