БАБХ спря внос на зеленчуци с пестициди и смокини с афлатоксини

Сред спряните през юли пратки има пипер и домати с наднормени остатъци от пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.

Б ългарската агенция по безопасност на храните е спряла вноса на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли заради различни нарушения.

Сред недопуснатите пратки с продукти от неживотински произход има пипер и домати с наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.

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Спрени са и пратки заради проблеми с документите

При фитосанитарния контрол не са допуснати и пратки с плодове и зеленчуци заради несъответствия в сертификатите им.

Спрени са и лимони поради незадоволителна документална проверка.

При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и дъвчещи предмети за кучета. Причината е незадоволителна идентификационна или документална проверка.

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24 уведомления в европейската система

За установените случаи са създадени общо 24 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи RASFF на Европейската комисия.

От БАБХ посочват, че контролът е постоянен и има за цел да не се допускат несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да се гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.