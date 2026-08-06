Абровски обеща по-силен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци

Производителите настояват за по-ефективен контрол върху вноса и по-добри условия за развитие на оранжерийното производство.

М инистерството на земеделието и храните ще търси нови механизми за защита на българските производители на плодове и зеленчуци от нелоялна конкуренция.

Това заяви земеделският министър Пламен Абровски по време на среща с представители на оранжерийното производство. Разговорът е бил посветен на възможностите за подобряване на конкурентоспособността на сектора чрез законодателни промени, по-засилен контрол върху вноса и облекчаване на условията за работа.

Производителите искат по-ефективен контрол

Представителите на бранша са поставили въпроса за по-ефективен контрол върху вноса на плодове и зеленчуци и за ограничаване на нелоялната конкуренция.

Обсъдена е и възможността за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС.

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Сред поставените теми са още необходимостта от Закон за кооперирането и Закон за браншовите организации, както и облекчаването на режима при поземлените отношения за изграждане и развитие на оранжерии.

Ще сравняват цените със съседните държави

По думите на министър Абровски правителството е дало свобода за предприемане на необходимите реформи в сектора.

Той е заявил, че ще се търсят ефективни механизми за противодействие на нелоялните търговски практики.

Предстои и среща с Националната агенция за приходите, на която ще бъде обсъдена възможността за сравнителен анализ на цените на земеделската продукция в България и съседните държави. Целта е да се постигнат по-добър контрол и по-голяма прозрачност на пазара.

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Обсъждат микрокредити за производителите

На срещата са разгледани и проблемите с междуфирмената задлъжнялост в сектора.

Обсъдена е възможността за създаване на механизъм за микрокредитиране, чрез който земеделските производители да осигуряват средства за семена, торове, горива и други основни производствени разходи.

Сред останалите теми са облекчаването на режима за водоползване и възможностите за използване на геотермална енергия в оранжерийното производство.