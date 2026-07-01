България

Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"

От „Възраждане“ твърдят, че са образувани 67 наказателни производства и случаят вече е предаден на Софийската градска прокуратура

1 юли 2026, 12:24
Деян Николов: Незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метра е установено във „Връбница"
Източник: БТА

„Баба Алино“ версия 2.0 се случва в София – този път в район „Връбница“, където е установено незаконно строителство в размер на десетки хиляди квадратни метри. Това заяви пред журналисти в Народното събрание народният представител от „Възраждане“ Деян Николов, цитиран от DarikNews.bg.

По думите му служител на районната администрация е установил редица нарушения през последната година.

„Инж. Георгиев, който работи в община „Връбница“, през последната една година е установил редица нарушения – огромни офиси, хотели и къщи, които се строят без каквито и да е строителни книжа“, заяви Николов.

Той допълни, че според партията има документи, които сочат към корупционни практики.

„Има редица документи, които според нас доказват корупционни практики“, каза още народният представител.

Инж. Иван Георгиев заяви, че за 100-те си работни дни в район „Връбница“ е установил множество нарушения.

„За този период са образувани 67 наказателни производства и са съставени около 150 констативни акта. Това са нарушения по Закона за устройство на територията – незаконно строителство, установено с констативни актове, по които сме започнали съответните производства като служители по контрола на строителството. Проблемът е, че тези производства не получават продължение от кмета на района. Кметът на „Връбница“ не иска да подписва заповедите. Например откриваме обект, на който се извършва незаконно строителство, а заповедта за спиране трябва да бъде издадена до три дни. Вместо това тя не се подписва с месеци, дори повече от година. Затова се обърнахме към г-н Терзиев“, заяви Георгиев.

Той посочи, че основната част от незаконното строителство, за което сигнализират, се намира в района на махала в село Волуяк, в близост до железопътния прелез за Божурище.

„Там има изградена строителна инфраструктура без никакви документи. Говорим за цели квартали“, заяви той.

По думите му в района е била унищожена и тракийска могила, а върху земеделски земи се извършва мащабно строителство.

„Всичко това е съобщено на г-н Терзиев“, допълни Георгиев.

Николов заяви, че разполагат с писмо от кмета на София, в което се посочва, че са установени нарушения и случаят е препратен към Софийската градска прокуратура.

„Има реакция, но според нас тя не е достатъчна“, каза още той.

Инж. Георгиев обяви, че са подадени към  ГДБОП 16 преписки. Информация е дадена и на прокуратурата, пред която са дадени предположения за организирана престъпна група. 

Той сподели, че има заплаха за живота му. Врата му е била запечатана със строителна паня преди няколко месеца.

Източник: DarikNews.bg    
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