Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

1 октомври 2025, 16:28
Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок
Източник: iStock

Е вропейският съюз трябва да придобие безпрецедентни правомощия, за да се защитава от нарастващите заплахи от Русия, каза премиерът на Финландия.

В интервю за POLITICO преди срещата на върха на лидерите на блока в Копенхаген в сряда, Петери Орпо подчерта, че ЕС трябва да действа като "истински съюз", когато става въпрос за противопоставяне на враждебни държави.

"Имаме нужда от общи възможности на ЕС, затова ни е необходимо финансиране и сътрудничество на ЕС", каза Орпо. "През последните две десетилетия показахме солидарност, например по време на Covid, в икономиката, при миграцията. Сега е време да покажем солидарност и по въпросите на сигурността."

Държавите на първа линия като Финландия отдавна призовават другите членки да увеличат разходите си за отбрана. Но Орпо посочи, че сега всички лидери трябва да осъзнаят, че източният фланг "е нашата обща граница" и че никой не е защитен от тактиките на Москва. Редица наблюдения на дронове блокираха полети на летището в Копенхаген само дни преди пристигането на президенти и премиери.

"Тези инциденти, тези атаки, са насочени срещу цяла Европа", каза той. "Кой е следващият? Дания не е гранична страна, така че виждаме, че е възможно това да се случи навсякъде в Европа."

Някои национални лидери и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен настояват лидерите да се съгласят за укрепване на общите отбранителни способности и за създаване на "стена от дронове" по време на срещата на върха в двореца в Копенхаген. Това би въвело блока в непознат терен и евентуално би наложило нови финансови ангажименти.

Въпреки това Орпо уточни, че това не означава ЕС да измести алианса НАТО.

"Ние се доверяваме на НАТО, това е ясно", добави той. "Европейският съюз може да направи повече, за да помага на страните и да подкрепя НАТО, например като увеличи военно-промишлените мощности, които са необходими. Без по-силна военна индустрия и производствени възможности в Европа, нашата отбрана не може да бъде по-силна."

Срещата на върха, домакин на която е Дания по време на шестмесечното ѝ ротационно председателство на Съвета на ЕС, е първата среща на лидерите от юни насам. "И много неща се случиха след това", каза Орпо.

"Няма признаци, че Путин ще потърси мир", добави той. "Заради всичко това сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа."

Източник: POLITICO     
