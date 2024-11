Австралия отмени проект за изграждане на военен сателит

А встралия отмени многомилиарден съвместен проект с корпорацията „Локхийд Мартин“ за военен сателит. Министерството на отбраната в Канбера обяви днес, че въоръжените сили на страната ще се пренасочат към различна система на няколко орбити, предаде Ройтерс.

„Локхийд Мартин Австралия“ миналата година спечели конкурс за сателитна комуникационна система на геостационарна орбита, като проектът трябваше да предостави на Австралия първата ѝ суверенна спътникова комуникационна система.

Проектът за сателит на единична орбита с „Локхийд Мартин“ е отменен, съобщи австралийското Министерство на отбраната в днешно изявление.

More incompetence. Defence bureaucrats have been trying and failing for decades to acquire a sovereign space communications capability. They’ve failed again because there’s ‘no money’ to pay for it. This will only get worse as #AUKUS subs cannibalise the Defence budget. #auspol pic.twitter.com/NtwnRRSSFJ