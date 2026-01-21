ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

У правляващите правят атентат срещу изборния процес. Те предлагат гласуване със скенери, които дори те не знаят как работят, заяви съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов пред журналисти по повод вчерашното 13-часово заседание на парламентарната правна комисия.

На него депутатите обсъдиха на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс.

"Виждаме, че Пеевски и Борисов са възложили на своите подизпълнители от "Има такъв народ" да свършат мръсната работа, а "ДПС-Ново начало" се крият от всеки дебат. Планът е връщане на хартиената бюлетина в наказание на протеста, който свали правителството", допълни Божанов.

"Истинската им цел е завоалирана зад тези оптични устройства за сканиране на бюлетини, защото това, което ще постигнат на предстоящите избори да гласуваме с хартия, която ще се преброява от секционните комисии", каза народният представител от ПП-ДБ Стою Стоев.

Той подчерта, че от ГЕРБ се опитват да хвърлят прах в очите на хората, като казват, че ако не могат да осигурят гласуването с тези нови машини, ще се върнат до досегашния процес, но това е невъзможно, защото ще изтекат сроковете на ЦИК за въвеждането на гласуване с машини.

"С приетите разпоредби отпада вторият печат на бюлетината и сравняването на номера на бюлетината с кочана, което означава, че може да се вкарват бюлетини, които не е дала комисията, отпада също и сертификацията на т.нар нови скенери", посочи председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Виждаме, че тези, които загубиха доверието на българските граждани, в момента знаят, че ще загубят и изборите. Единственият начин да ги спрем е и така, както спряхме бюджета. Когато влиза в зала обсъждането на този законопроект, трябва да имаме протестна готовност да заявим, че няма да бъдат откраднати изборите", каза Василев.

"Ако ЦИК твърде късно установи, че не може да използва новите машини, тогава няма да може да използва и старите, защото това отнема 55 дни и така единственият вариант ще остане гласуване на хартия", обясни той.

"Призовавам Борисов и Пеевски веднага да оттеглят тези промени, иначе ще се сблъскат с протестни действия на българските граждани", каза съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев.