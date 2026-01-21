България

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

Планът е връщане на хартиената бюлетина, заяви Божидар Божанов

Обновена преди 6 минути / 21 януари 2026, 11:01
ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес
Източник: БТА

У правляващите правят атентат срещу изборния процес. Те предлагат гласуване със скенери, които дори те не знаят как работят, заяви съпредседателят на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов пред журналисти по повод вчерашното 13-часово заседание на парламентарната правна комисия.

На него депутатите обсъдиха на второ четене законопроекта за промени в Изборния кодекс.

"Виждаме, че Пеевски и Борисов са възложили на своите подизпълнители от "Има такъв народ" да свършат мръсната работа, а "ДПС-Ново начало" се крият от всеки дебат. Планът е връщане на хартиената бюлетина в наказание на протеста, който свали правителството", допълни Божанов.

"Истинската им цел е завоалирана зад тези оптични устройства за сканиране на бюлетини, защото това, което ще постигнат на предстоящите избори да гласуваме с хартия, която ще се преброява от секционните комисии", каза народният представител от ПП-ДБ Стою Стоев.

Той подчерта, че от ГЕРБ се опитват да хвърлят прах в очите на хората, като казват, че ако не могат да осигурят гласуването с тези нови машини, ще се върнат до досегашния процес, но това е невъзможно, защото ще изтекат сроковете на ЦИК за въвеждането на гласуване с машини.

"С приетите разпоредби отпада вторият печат на бюлетината и сравняването на номера на бюлетината с кочана, което означава, че може да се вкарват бюлетини, които не е дала комисията, отпада също и сертификацията на т.нар нови скенери", посочи председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. 

"Виждаме, че тези, които загубиха доверието на българските граждани, в момента знаят, че ще загубят и изборите. Единственият начин да ги спрем е и така, както спряхме бюджета. Когато влиза в зала обсъждането на този законопроект, трябва да имаме протестна готовност да заявим, че няма да бъдат откраднати изборите", каза Василев.

"Ако ЦИК твърде късно установи, че не може да използва новите машини, тогава няма да може да използва и старите, защото това отнема 55 дни и така единственият вариант ще остане гласуване на хартия", обясни той.

"Призовавам Борисов и Пеевски веднага да оттеглят тези промени, иначе ще се сблъскат с протестни действия на българските граждани", каза съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев.

Източник: Лилия Йорданова, БТА    
Последвайте ни
След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

Бурбул и Кане Корсо: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Отливът продължава: Руснаци разпродават имотите си в България

България Преди 5 минути

Преките инвестиции у нас се повишават

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Любопитно Преди 21 минути

Промените въвеждат CO₂ компонент при определяне на тол таксите, като се очаква допълнителен приход от над 100 млн. евро годишно след пълното им прилагане

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

България Преди 48 минути

"Това ще даде възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите", заяви премиерът в оставка Росен Желязков

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 57 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Доналд Тръмп

Новият „шериф“ в Давос: Как светът реагира на правилата на Тръмп

Свят Преди 1 час

„Защо Европа просто не седне и не изчака Тръмп да се обърне към тях?“, попита министърът на финансите на САЩ Скот Бесент

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 1 час

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 1 час

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Свят Преди 1 час

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

България Преди 1 час

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 1 час

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

Доналд Тръмп

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Свят Преди 1 час

Експерти говорят за поправката и за вероятността тя да бъде използвана за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 1 час

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 1 час

<p>Смутът в Гренландия засенчва Украйна в Давос</p>

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Свят Преди 1 час

Европейските лидери на Световния икономически форум са обсебени от усилията на Доналд Тръмп да анексира арктическия остров

<p>Фермери от ЕС бият тревога заради споразумението с Меркосур</p>

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Свят Преди 1 час

Български производители също се включиха в протеста в Страсбург

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Любопитно Преди 2 часа

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Глас като кадифе: Камелия Тодорова празнува днес

Edna.bg

Владимир Зомбори усъвършенства кулинарните си умения на курс по италианска кухня

Edna.bg

Европейски шампион е сред загиналите във влаковата катастрофа в Испания

Gong.bg

Джак Грийлиш очаква "присъда" от медицински екип

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Nova.bg